Кремль поймали на лжи об участии Путина в переговорах по перевозке Навального

Президент РФ Владимир Путин не принимал участия в каких-либо переговорах о транспортировке оппозиционного политика Алексея Навального из Омска в Германию. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает Медуза.

«Нет. Это абсолютно не прерогатива президента. И мы собственно говорили, что это абсолютно врачебное решение, которое было связано с состоянием здоровья пациента», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста.

Он также добавил, что Путин не участвовал в международных переговорах по этому вопросу.

«Я только могу сказать, что безусловно в данном случае наши соответствующие власти сделали все очень быстро, очень оперативно. Вы знаете, что все разрешения такие, формальности, связанные с вылетом, были решены очень быстро и без каких-либо проблем, собственно, после того, как врачи посчитали возможной перевозку больного», — отметил Песков.

Как отмечает Медуза, на самом деле у Путина был как минимум один международный телефонный разговор, который касался состояния здоровья Навального.

21 августа Путин беседовал с финским коллегой Саули Ниинистё. В пресс-службе президента Финляндии сообщали, что это был длинный разговор, стороны обсудили ситуацию в Беларуси и организацию лечения российского оппозиционного политика.

Позже в комментарии изданию Yle Ниинистё рассказал, что интересовался у Путина, можно ли отправить Навального на лечение в Германию, на что лидер РФ ответил, что политических препятствий для этого не существует.

В то же время в Кремле сообщали, что президенты обсуждали только ситуацию в Беларуси и «некоторые актуальные вопросы российско-финляндских отношений».