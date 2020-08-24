Оппозиция отреагировала на шоу, которое устроил Лукашенко с автоматом при участии вооруженного сына

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова прокомментировала поступок и. о. президента Беларуси Александра Лукашенко, когда он прибыл во Дворец Независимости с оружием в руках и в сопровождении вооруженного 15-летнего сына.

«Я бы хотела также прокомментировать вчерашние события, потому что мы считаем, что очень странно, когда человек управляет государством и позволяет себе бегать в очень странной одежде с очень каким-то странным оружием в центре Минска. И все вот эти заявления про то, что мы слышим бряцание оружия на границах с Беларусью. На самом деле мы вчера увидели доказательства того, что в центре Минска абсолютно конкретный человек бряцает этим оружием», — заявила Колесникова на пресс-конференции координационного совета.

По ее словам, очень странным является тот факт, что Лукашенко, который заявляет о большой поддержке народа, так сильно его боится.

«И очень странно тоже, если он считает, что его выбрали 80% белорусского народа, почему он в страхе прячется за колючей проволокой и за вот этими цепями «красавцев», как он вчера выражался», — отметила оппозиционерка.

Также Колесникова призвала правоохранительные органы разобраться, почему несовершеннолетний сын Лукашенко Николай сопровождал отца с автоматом в руках.

«Опять-таки хотелось очень обратить внимания, что факт передачи оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов. И мы просим на это обратить внимание», — подчеркнула она.