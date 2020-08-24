Зеленский на английском языке призвал мир сотрудничать с Украиной, где приняли закон о продаже земли

Президент Владимир Зеленский в День Независимости, 24 августа, призвал мировое сообщество к всестороннему партнерству с Украиной.

Соответствующее видео публикует пресс-служба Офиса президента в своих канал.

«Украина — зеленая, мирная и открытая. И это самая большая страна в Европе станет настоящим прорывом. Весь мир может достигать успехов с Украиной. Уже сейчас», — сказал он.

На видео президент на английском языке говорит, что в Украине есть «cвой Берлин» — то есть Киев, «своя Венеция» — село Вилково, «украинские Мальдивы» — остров Джарылгач. Кроме того, Зеленский добавил, что наша страна — «новый технологический центр». Также он добавил, что в «новой Европе» — то есть Украине ввели земельную реформу и что украинские земли — самые плодовитые.