Беларусь станет первой страной, куда отправят российскую вакцину от коронавируса

Белорусы в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний российской вакцины от коронавируса. Договоренность об этом достигнута во время сегодняшнего телефонного разговора с президента Беларуси Александра Лукашенко и российского лидера Владимира Путина.

Об этом сообщает белорусский телеграм-канал «Пул первого».

Уточняется, что Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена российская вакцина. Также президенты снова обсудили ситуацию с протестами в республике.

«Лукашенко и Путин созвонились сегодня днем. Обсудили ситуацию внутри нашей страны и на внешнем контуре, особенно на западном направлении. Но!! Самое интересное — по теме коронавируса. Президенты договорились, что белорусы в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от короновируса, произведенной в РФ. Также Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина», — говорится в сообщении.