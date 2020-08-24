Топ-10 мифов о газовых установках для автомобилей

Оборудование, используемое для адаптации автомобилей к работе с сжиженным нефтяным газом, теперь настолько усовершенствовано, как никогда раньше.

Интерес к использованию газа в автомобилях по-прежнему популярен. Это неудивительно, потому что оборудование, используемое для адаптации автомобилей к работе с сжиженным нефтяным газом, теперь настолько усовершенствовано, как никогда раньше, и предлагает характеристики, о которых можно было только мечтать десять лет назад. Вот несколько популярных мифов, которые останавливают многих потенциально заинтересованных водителей вкладывать средства в установку. Это всего лишь мифы, передает драйв.укр.

Двигатель на газу будет слабее

Да, лет десяток назад, когда царили смесительные установки, производительность газовых двигателей была явно слабее — нормой было снижение максимальной мощности на 5-15 процентов в сочетании со снижением максимального крутящего момента двигателя. Однако, установки последовательного впрыска газа обеспечивают такие же или почти такие же характеристики газовых двигателей, как и при работе на бензине. Максимальное падение мощности 2 процента незаметны для водителя, тем более что культура работы двигателя на газу такая же, как и при работе на бензине.

Газовый двигатель изнашивается быстрее.

Нет прямой зависимости между скоростью износа двигателя и использованием газообразного топлива. Безусловно, условием является правильный подбор и сборка установки. Оптимально работающая установка для сжиженного нефтяного газа может положительно повлиять на некоторые компоненты двигателя и, в частности, положительно повлиять на его чистоту.

Газ разрушает моторное масло.

Например, если сжиженный газ загрязнен серой, это влияет на подкисление моторного масла. Но это бывает редко и исключено, если мы заправляем хороший газ на хороших станциях. В то же время при сгорании газа образуется гораздо меньше твердых частиц, чем при сгорании дизельного топлива или бензина, что уже видно по состоянию моторного масла: в автомобилях, работающих на сжиженном нефтяном газе, оно прозрачное и яркое даже после нескольких тысяч километров пробега. Явление «чистого сгорания» сжиженного нефтяного газа влияет не только на состояние моторного масла, но и на небольшое количество отложений, откладываемых в двигателе.

Газовая установка может вызвать пожар.

В автомобилях, оборудованных газовой установкой, 90 процентов пожаров не связаны с самим ГБО. Риск пожара, вызванного установкой сжиженного нефтяного газа, близок к нулю при правильно установленной и обслуживаемой установке. В то же время в автомобилях, не оборудованных системой LPG, в том числе с дизельными двигателями, возникают возгорания из-за утечек топлива и производственных дефектов. Как правило, установка систем для сжиженного нефтяного газа не связана с риском возникновения пожара.

Газовый баллон представляет опасность при аварии.

Газовый баллон — одна из самых устойчивых к повреждениям частей автомобиля — он намного прочнее, чем бензиновый или дизельный топливный бак. В то же время баллон со сжиженным нефтяным газом оснащен запорными газовыми клапанами. Даже в случае пожара в автомобиле не происходит быстрого выброса большего количества газа — одним из обязательных устройств безопасности является клапан, который в случае опасного повышения давления в баке выпускает небольшое количество топлива, предотвращая разрыв баллона. Напротив, можно сказать, что баки для бензина / дизельного топлива в автомобилях в настоящее время сделаны из пластика, который просто плавится в случае пожара.

Неважно, где мы заправляемся сжиженным газом.

Не правда! Газообразные топлива различаются не только большим или меньшим содержанием загрязняющих веществ, но и более или менее подходящим для сезона года содержанием основных компонентов: пропана и бутана. Качество топлива влияет не только на характеристики автомобиля и долговечность установки, но и в значительной степени на расход топлива. Нередко автомобиль, заправленный (особенно зимой) более дешевым и некачественным топливом, потребляет его гораздо больше.

Чем дешевле установка, тем быстрее окупится.

Понятно, что при инвестировании в установку для сжиженного нефтяного газа вы должны быть осторожны, чтобы не вложить слишком много средств, поэтому самые дорогие установки на рынке — это предложение для небольшого числа пользователей. В то же время не следует отказываться от высококачественных компонентов и их характеристик, соответствующих требованиям двигателя, иначе, во-первых, компоненты системы будут быстро изнашиваться, что приведет к затратам, а во-вторых, двигатель и его аксессуары могут выйти из строя, что исключает экономию за счет езды на газе.

Бензиновый двигатель предназначен для работы только на бензине.

По-видимому, да, но знаете ли вы, что во многих автомобилях заводские бензиновые форсунки, также разрешены для использования газообразного топлива (LPG / CNG)? Одни автопроизводители сотрудничают с компаниями, производящими газовое оборудование, другие разрешают установку в дилерских центрах. Отсутствие разрешения на установку оборудования для сжиженного нефтяного газа часто продиктовано в основном бизнес-вопросами, что, конечно, не является препятствием для установки ГБО.

Неважно, в какой мастерской мы устанавливаем ГБО.

Точно нет! Есть много причин, по которым вам следует избегать мастерских, предлагающих самые низкие цены на рынке. В случае проблем или даже ошибок при сборке у дешевой мастерской могут возникнуть проблемы с принятием на себя ответственности. Другое дело оборудование: в хорошей мастерской очень много дорогих инструментов, которые влияют на эксплуатационные расходы и цены на услуги. Стоит доплатить!

Прямой впрыск бензина препятствует установке систем сжиженного нефтяного газа.

Это неправда: нет проблем с установкой систем ГБО в автомобилях с прямым впрыском бензина, как с использованием систем последовательного впрыска газа в паровой фазе, так и систем впрыска жидкого газа. Конечно, не каждую машину можно адаптировать к газу — например, автомобили, оборудованные системами двойного впрыска, на данный момент являются проблемными для установки газового оборудования.

: sud.ua