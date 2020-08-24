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Зеленский назвал дату саммита по Донбассу

24.08.2020

Саммит лидеров стран «нормандской четверки» должен состояться в конце сентября, согласно достигнутым договоренностям.

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Германии Хайко Маас обсудили дальнейший переговорный процесс по мирному урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом президент Украины сообщил в понедельник, 24 августа, в соцсети.
 
«Хайко Маас. Я рад, что на День независимости у нас гости такого высокого уровня. Согласились, что саммит лидеров «нормандской четверки» должен состояться в конце сентября», — отметил он.
 
Ранее Зеленский сообщил, что встреча советников лидеров стран «нормандской четверки» состоится 28 августа. По его словам, далее будет встреча глав МИД стран «нормандской четверки» и затем – лидеров стран.

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