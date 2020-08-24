На Миколаївщині поліція затримала 30 озброєних осіб при спробі рейдерського захоплення маслопресового заводу. Про це повідомили в обласній поліції.

Інцидент стався близько 6 ранку 24 серпня.

“У поліцію надійшло повідомлення про те, що на територію розташованого у смт Братське маслопресового заводу, пошкодивши вхідні двері, проникли близько 30 невідомих озброєних осіб”, – йдеться у повідомленні.

На місце події прибув особовий склад та керівництво відділу поліції, бійці спецпідрозділу ТОР та спецпризначенці. Нападників затримали. З ними проводять слідчі дії.