США привітали українців із Днем Незалежності

Підтримка Сполученими Штатами вільної, життєстійкої та демократичної України є непорушною. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео у привітанні українського народу із 29-ю річницею Незалежності.

Заяву Помпео оприлюднило посольство США в Україні.

“Від імені Сполучених Штатів та американського народу я вітаю народ України із 29-ю річницею Незалежності вашої країни. Підтримка Сполученими Штатами вільної, життєстійкої і демократичної України непорушна”, – заявив держсекретар. За його словами, США залишаються повністю відданими дипломатичним зусиллям з припинення агресії Росії на сході України.

“Як ми заявляли в Кримській декларації, США відкидають спробу Росії анексувати Крим і зобов’язуються дотримуватися цієї політичної позиції, поки Росія не поверне Україні повний контроль над усією українською територією”, – говорить Помпео.

Він запевнив у солідарності Сполучених Штатів з урядом України та громадянським суспільством, які працюють для просування реформ, прискорюють економічне зростання, зміцнюють безпеку та верховенство права.

“Дружба між нашими країнами ніколи не була настільки міцною, і ми сподіваємося продовжувати наше партнерство і співпрацювати з керівництвом та громадянами України, які будують світле, безпечне і демократичне майбутнє. Бажаю вам подальшого процвітання та успіхів у наступні роки”, – додав американський політик.