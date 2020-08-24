Бекболат Канаевич Тлеухан показал свое настоящее лицо шамана

Известный своей любовью к роскоши, нежеланием платить налоги и пьяными склоками с геями в барах Бекболат Тлеухан не выдержал журналистской критики и пошел вразнос. Причем, Тлеухан Бекболат Канаевич не нашел ничего лучше, чем прикрыться именем Аллаха в споре с представителем журналисткой братии.

По сути аудиозапись с угрозами Бекболата Тлеухана в адрес журналиста — показательный момент, дабы разобраться в сущности народного «избранника».

После критики журналистом Сериком Боканом деятельности депутата Бекболата Тлеухана в сети появилась аудиозапись, на которой депутат проклинает журналиста, пишет пользователь Facebook Токтар Жакаш.

Казахские депутаты становятся популярными не от добрых дел, а от своего мракобесия. Мажилисмен Бекболат Тлеухан, известный своей тягой к коррупционным деньгам и плагиату, заявил, что в своих молитвах не только обращается к Всевышнему, но и проклинает своих врагов. Такое вот теологическое нечто.

Гнев депутата вызвал журналист Серик Бокан, который в посте в Facebook написал, что не слышал, чтобы Бекболат Тлеухан когда-нибудь помогал оралманам из Китая или занимался благотворительностью во время ковид-пандемии.

В итоге Тлеухан отправил Бокану аудиозапись следующего содержания:

«Буду проклинать тебя каждый раз при намазе, чтобы Аллах заставил тебя мучиться и страдать, чтобы не было твоей душе покоя. И на том свете я не дам тебе покоя. У меня есть список людей, которых я проклинаю во время намаза, теперь и ты в этом списке».



Такой вот воинствующий праведник оказался, этот депутат Тлеухан. Страшно за Мажилис.