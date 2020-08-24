Учені виявили новий можливий шлях поширення COVID-19 (видео)

Коронавірус SARS-CoV – 2 здатний виживати при низьких температурах, тому причиною недавніх спалахів коронавірусної інфекції в Китаї, В’єтнамі та інших країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону могла стати заражена заморожена їжа.

До такого висновку дійшли Сінгапурські біологи. Результати їхніх досліджень опублікувала електронна наукова бібліотека bioRxiv.

Медики під керівництвом професора Національного університету Сінгапуру Дейла Фішера купили в одному з супермаркетів Сінгапуру кілька порцій свинини, курятини і форелі. Їх обробили розчином з вірусними частинками. Згодом ці зразки заморозили при температурах -20 і -80 °С або ж зберігали в охолодженому вигляді в тих же умовах, в яких продукти зазвичай перевозять між країнами.

Впродовж трьох тижнів вчені заміряли, скільки “живих” вірусних частинок залишалося на поверхні зразків. Цей експеримент підтвердив результати минулих досліжень: весь цей час у всіх умовах зберігання практично всі вірусні частинки залишалися життєздатними.

Учени зазначають, що SARS-CoV-2 може дуже часто зустрічатися в заморожених або свіжих продуктах, особливо в тих, які завезені з країн з активними осередками COVID-19.

Дослідники вважають, що це потрібно враховувати як самим виробникам харчових продуктів, так і наглядовим органам. Чиновникам потрібно розробити порядок постійних спостережень за поширенням вірусу через заморожену або свіжу їжу, резюмували біологи.

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: glavred.info

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