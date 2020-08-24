Строители в Одессе залили дерево бетоном, чтобы построить забор

В Одессе строители во время работы над заведением общепита залили в бетон трехметровое дерево, которое оказалось на пути возведения забора.

Под бетоном оказались не только корни: стройматериал покрыл всю нижнюю часть ствола, и теперь дерево больше напоминает бетонный столб с зелеными листьями наверху. Первым на это обратил внимание местный архитектор.

На следующий день на место приехала специальная комиссия из чиновников-экологов. По словам прораба, во время работ дерево наклонилось, а чтобы его в будущем не завалил ветер, растение решили укрепить.

“Может это неэстетично, я согласен.Но по-другому — нет. Вся корневая система, ни единый корешок не нарушен. Дерево живет, растет и радуется”, — говорит представитель застройщика Игорь Алтухов. Теперь за это строителям грозит штраф от 850 грн. Дерево они должны срочно освободить из бетонных оков. “Предписание — устранить данное нарушение.

Будут привлечены лица к административной ответственности”, — рассказал заместитель директора департамента экологии Одесской горсовете Владлен Гривенка.