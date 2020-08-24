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Российско-американский историк Фельштинский: Лукашенко или застрелится, или сбежит в Россию

24.08.2020

Самопровозглашенный президент Беларуси в скором времени перестанет быть действующем политиком. Однако это чревато для белорусов угрозами их независимости.

Об этом заявил американо-российский историк Юрий Фельштинский, передает Gazeta Polska.

«Понятно, что Лукашенко закончит либо пулей, либо бегством. Других вариантов здесь нет. Но какую цену за это придется заплатить белорусскому народу и Беларуси и сумеют ли они отстоять свою независимость от Путина и России – на этот вопрос ответить очень сложно», — сказал он.

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