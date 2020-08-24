Эндокринолог объяснил, почему бросившие курить начинают толстеть

Гонтарь Марина Леонидовна, эндокринолог и терапевт одного из медицинских центров в Краснодаре рассказала, почему люди набирают вес после отказа от курения. Есть ряд причин, о которых она и рассказала.

Об этом сообщается на сайте slimim.com.

У тех, кто бросил курить, появляется синдром отмены. Работа некоторых отделов головного мозга стимулировалась при помощи никотина. Когда он перестает поступать, наступают изменения в организме. Человек становится:

раздражительным;

подавленным;

рассеянным.

Возникает постоянное чувство потери. Телу не хватает очередной дозы никотина. В организме происходят следующие изменения:

сокращается сердцебиение;

может не хватать воздуха, появляются головокружения;

артериальное давление то поднимается, то опускается;

возрастает в несколько раз чувство голода.

Никотин влияет на обмен веществ. Одна сигарета может ускорить метаболизм. Человек, который постоянно курит, перестает получать удовольствие от еды. После отказа от курения, головной мозг нуждается в еде, которая богата жирами и сахарами, так как именно это баланс напоминает дозу никотина.

Изменяется в организме и чувствительность к инсулину после того, как бросают курить. Начинается глобальная перестройка в органах:

печени;

надпочечниках.

Организму сложно перестроиться и начать существование без никотина.

И, наконец, курильщики меняют еду на сигарету. Женщины часто вместо того, чтобы нормально поесть, выпивают кружку кофе и выкуривают одну сигарету. После отказа от курения они начинают снова есть, поэтому и появляются лишние килограммы.

За первые 3 месяца человек может набрать до 69% веса, после того как бросил курить. Просто объем калорий в сутки увеличивается в несколько раз.

Эндокринолог М.Гонтарь советует после отказа от курения сразу же начать вести здоровый образ жизни. Нужно составить правильный рацион питания, в котором должен быть калорийный завтрака, полноценный обед и легкий ужин.

Перекусы – это не десерты, булочки или мороженое, а свежие овощи или фрукты. Если нет уверенности, что человек сможет самостоятельно составить правильное меню, лучше обратиться к профессиональному диетологу. Он создаст специальную целевую программу. Не стоит забывать и физических нагрузках.

: golos.ua