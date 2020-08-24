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Живет на лавочке: в Одессе сын выгнал больную мать на улицу

24.08.2020

В Одессе произошел ужасный случай. Сын выгнал на улицу пожилую, больную мать.

Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано Одесса».

По известной информации, сын выгнал из дома бабушку страдающую сахарным диабетом. Уже неделю женщина живет на лавочке. Немного денег у нее есть, ходит в магазин и возвращается на лавочку. Администратор группы пытался дозвониться до ее сына — безуспешно.

Случилось все это напротив пляжа Отрада (рядом с канатной станцией).

Женщина сама худая, высокая, одета в черные брюки и черно-белую блузку.

«Ребята с пляжа хотели вызывать полицию, но не решились. Думаю, может ее кто-то узнает через вас. Может к сыну долетит. Живет на лавочке, ходит в туалет пляжа и в магазин за продуктами», — сообщили в группе.

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