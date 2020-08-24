Олег Сенцов: До Майдана День Независимости был просто дополнительным выходным

Бывший узник Кремля Олег Сенцов признался, что до Евромайдана не понимал настоящего значения независимости для страны.

В интервью изданию «Факты» он сказал, что до перелома в истории День независимости для него был просто дополнительным выходным, как и для большинства украинцев.

«Мы не понимали, что означает настоящая независимость, поскольку получили ее бесплатно. Нам казалось, что это независимость, а на самом деле Украина оставалась вассальным постсоветским государством, находившемся в орбите влияния России. После Майдана, захвата Крыма, войны на Донбассе стало ясно, что за независимость нужно платить. Я не отдал за нее свою жизнь, но отдал больше пяти лет свободы», — сказал режиссер.

Он также отметил, что после Майдана стал по-другому относиться и к государственным символам — Флагу, Гербу, Гимну.

«Это важные атрибуты моей жизни. И все, кто к ним относится так же серьезно, для меня свои. А с теми, для кого они остались чем-то проходным и незначительным, у меня мало общего», — подчеркнул Олег Сенцов.