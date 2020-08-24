Премьер-министр Денис Шмыгаль поздравил украинцев с Днем Независимости

Премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к украинцам по случаю 29-й годовщины Независимости Украины. По его словам, российская агрессия в Крыму и на Донбассе напомнила всем украинцам, что независимость – это не данность, ее необходимо отстаивать.

Об этом KV стало известно из сообщения, опубликованного на Правительственном портале.

“Акт провозглашения независимости Украины был принят 29 лет назад. За это время родилось новое поколение украинцев. Более трети населения Украины родилось уже в независимом государстве. Но российская агрессия в Крыму и на Донбассе напомнила всем украинцам, что независимость – это точно не данность.

Мы должны помнить, что живем в стране, где независимость приобреталась. Десятками поколений. Тысячи украинцев погибли в боях именно за территориальную целостность и суверенитет Украины. За нашу с вами возможность самостоятельно решать – как жить на своей земле. И сегодня я благодарю всех, кто боролся и продолжает бороться за независимую европейскую державу Украину.

Я убежден, что Украина давно готова к европейскому будущему. Но никто не построит для нас европейские дороги или европейские города, никто не создаст здесь для нас европейское государство. Мы сами должны это сделать.

Заботиться о нашей стране – наша обязанность. Перед будущими и прошлыми поколениями.

Мы должны помнить, что прежде всего мы строим наше государство для наших детей. Какое они получат образование? Какие медицинские услуги будут получать? Реализуются ли во взрослой жизни? Ответ на все один. Их счастливая жизнь в Украине завтра – это наши с вами действия сегодня. Наша цель – создать сильное и эффективное государство, заботу которого будут ощущать все граждане.

Я верю, что независимая Украина будет именно такой.

Поздравляю всех с праздником Независимости! Пусть Бог хранит всех нас и нашу прекрасную страну!”, – говорится в обращении Дениса Шмыгаля.

Напомним, что сегодня, 24 августа 2020 года, по случаю 29-й годовщины Независимости Украины, в центре Киева прошли официальные мероприятия с участием президента Украины. Военный парад второй год подряд не проводится. Ветераны, добровольцы и волонтеры организовали Марш защитников, который прошел по центру столицы.