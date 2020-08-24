С начала года население в Украине уменьшилось на более чем 140 тыс. человек

С января по июнь 2020 года население в Украине уменьшилось на 140,3 тыс. человек и составляет 41762,1 тыс. человек, передает FaceNews.ua.

«Численность населения в Украине, по оценке, на 1 июля 2020 г. составила 41762,1 тыс. человек. В течение января-июня 2020 года численность населения уменьшилась на 140,3 тыс. человек. Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших — 48 живорожденных», — говорится в сообщении Госкомстата.

Кроме того, по сравнению с соответствующим периодом 2019 года численность населения уменьшилась на 247 925 человек.

Добавим, что данные по расчету численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя. Данные относительно естественного и миграционного движения населения сформированы на основе имеющихся административных данных без учета временно оккупированной территории АР Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.