Rolls-Royce показав першу колекційну модель нового десятиліття

Компанія Rolls-Royce поділилася фотографіями першого колекційного автомобіля нового десятиліття-кабріолета Dawn у виконанні Silver Bullet. Серія з 50 машин присвячена “ревучим двадцятим”, які описують як епоху легковажності, безрозсудності і зухвалості, — але всі відмінності між «срібними кулями» і звичайним Dawn зводяться до особливої зовнішності і декору салону.

Візуальних відмінностей від звичайного Rolls-Royce Dawn у «срібних куль» не так вже й багато. Вони пофарбовані в сріблястий “ультраметалік” Brewster Silver і обладнані опціональними для інших кабріолетів обтічниками Aero Cowling, які надають вигляду моделі стрімкість і роблять її схожою на родстер. Накладка, що прикриває задній ряд сидінь, виготовлена з алюмінію і вуглепластика плюс забезпечена титановим вітрозахисним екраном, який для додання ідеальної гладкості оброблений методом рідинного хонінгування.

Автори колекційного видання вказують, що черпали натхнення в довоєнних родстерах і історичних моделях Роллс-Ройса зі словом «срібний» в назві: Silver Dawn, Silver King, Silver Silence, Silver Spectre — лише частина з них. Новий Dawn Silver Bullet представляється як сучасна інтерпретація класичних відкритих спорткарів «вишукана, але в той же час хвилююча».

При цьому по техніці ніяких змін не заявлено. Під капотом звичайного Dawn встановлений двигун V12 6.6 з двома турбокомпресорами, що розвиває 571 кінську силу і 820 Нм моменту. На “бунтарській” версії Black Badge той же агрегат видає 601 сил і 840 Нм.

А півторами місяцями раніше Rolls-Royce представив автомобіль-загадку Wraith Kryptos Collection. Він з’явився на світ завдяки захопленню дизайнера відділення Bespoke Кетрін Леман криптографією і отримав декор, в якому зашифровано таємне послання його власникам. Що в ньому, відомо тільки двом людям: Леман і виконавчому директору Rolls-Royce Торстену Мюллеру-Отвосу. Тираж “криптографічної” дводверки – теж 50 примірників.

: bizua.org

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