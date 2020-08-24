Отравление Навального: опять Новичок?

Немецкие врачи установили, что Навальный был отравлен ингибитором холинэстеразы.
Об этом написал около часа назад в Фейсбуке социолог и политолог Игорь Эйдман.
«На этой основе производят боевые отравляющие вещества, в том числе знаменитый Новичок.
Похоже, отравление — операция ГРУ по приказу главнокомандующего.
Живу недалеко от Шарите. Из окна непрерывно доносится звук летающих вертолётов. Обычно это происходит во время полицейских операций.
Возможно, немцы так Навального охраняют. И правильно делают.
Дракон разжал зубы, но может прийти за раненой жертвой» — отметил Эйдман.