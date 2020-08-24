Александр Лукашенко, который с помощью тотальных фальсификаций снова стал президентом Беларуси, направил поздравления по случаю Дня Независимости Украины Президенту Украины Владимиру Зеленскому и экс-президенту Леониду Кучме.

Об этом передает сегодня госагентство БЕЛТА.

«Давние традиции дружбы и добрососедства служат основой эффективного взаимодействия Беларуси и Украины в непростых условиях современного мира», — говорится в поздравлении президенту Зеленскому.

Лукашенко подтвердил заинтересованность в расширении всестороннего белорусско-украинского сотрудничества на принципах равенства и уважения, развитии конструктивного партнерства как на национальном, так и на региональном уровне.

Он также пожелал украинскому коллеге крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Украины — мира, стабильности и благополучия.

Кроме того, Лукашенко поздравил с праздником второго президента Украины Леонида Кучму.

«Уверен, что белорусско-украинское партнерство будет и далее неизменно расширяться на благо наших народов», — написал Лукашенко.