В то время как Россия (фашистское государство, страна-агрессор — согласно Закону Украины от 20.02.18) продолжает публично поддерживать находящийся в осаде режим Александра Лукашенко в Беларуси, в ближнем круге президента Владимира Путина просчитывают сценарии его ухода навсегда.

В Кремле полагают, что Лукашенко может не пережить протестов после состоявшихся 9 августа выборов, по итогам которых 65-летний экс-директор совхоза провозгласил себя победителем с результатом более 80% голосов.

Об этом рассказали Bloomberg два источника, знакомых с позицией окружения Путина.

По их словам, в Москве не исключают, что Россия может достичь большего, если пойдет на диалог с противниками Лукашенко, тогда как прямое вмешательство в ситуацию рискует спровоцировать в республике социальный взрыв.

Россия не заинтересована в том, чтобы сохранить власть Лукашенко, но и способствовать его падению не намерена, сообщил Bloomberg чиновник, знакомый с ходом обсуждений в Кремле. Даже если Лукашенко устоит, он утратил доверие как партнер, с которым Москва могла бы заключать соглашения, и рассматривается как «токсичный актив», сказал другой источник агентства.

В прошлом году Лукашенко отказался от глубокой интеграции с Россией, которую, по данным издания, в Кремле рассматривали как способ продлить власть Путина, но, оказавшись перед лицом самого тяжелого политического кризиса за 26 лет своего правления, снова обратился за помощью к Москве.

Однако у Кремля мало желания идти на военную поддержку режима Лукашенко, поскольку такой шаг рискует обернуть против России белорусское население, говорят источники Bloomberg.

По их словам, попытки белорусской оппозиции пойти по пути Украины и взять курс на сближение с Евросоюзом были бы неприемлемыми для Путина. С другой стороны, хотя в Москве не считают возможный уход Лукашенко однозначно негативным, сведений о белорусской оппозиции у Кремля мало, утверждают источники агентства.

Накануне выборов Лукашенко обвинял Россию в подготовке провокаций, задержав 33 гражданина РФ, которые, по данным белорусского КГБ, являлись бойцами ЧВК «Вагнера». Но столкнувшись с многотысячными протестами и угрозой санкций Запада «переобулся в воздухе» и заявил о планах оппозиции порвать российско-белорусский союз, лишив экономику страны десятков процентов ВВП.

Белорусская оппозиция отрицает эти планы и заявляет о готовности к переговорам с Москвой.

«Я не вижу смысла для России поддерживать слабого диктатора, которого ненавидит его собственный народ», — заявила в четверг Мария Колесникова, возглавлявшая штаб Виктора Бабарико, арестованного накануне выборов.

«У Лукашенко всегда были сложности в выстраивании отношении с Россией. Наша задача — достичь диалога», — сказала она.

Россия построила хорошие отношения с оппозицией, пришедшей к власти в Армении — другом ключевом государстве-союзнике на постсоветском пространстве, которое, как и Беларусь, является членом как ЕАЭС, так и военного блока ОДКБ, указывает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Если Россия поймет, что Лукашенко не выстоит, она от него откажется, отмечает он: «Статус-кво в отношениях с Беларусью можно удерживать и без Лукашенко».