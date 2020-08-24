В Украине скоро исчезнут «социальные» пенсии, которые получают граждане, не выработавшие стаж

В скором времени в Украине исчезнут так называемые «социальные» пенсии.

Об этом в эфире радио «Голос столицы» заявил министр социальной политики Николай Шамбир.

Граждане Украины, которые не отработали до выхода на отдых необходимое по законодательству количество лет, будут получать не «социальную» пенсию, а государственную помощь.

Согласно заявлению чиновника, минимальным стажем, дающим право на получение пенсионной выплаты, является временной отрезок в пятнадцать лет. Николай Шамбир отдельно отметил тот факт, что люди, отработавшие пятнадцать лет и тридцать пять лет, не могут получать одинаковую пенсионную выплату. Именно поэтому люди, выполнившие норму по трудовому стажу, будут получать пенсию, а гражданам, которым не удалось этого сделать, окажут специальную государственную помощь, говорится в сообщении.

Начислять специальные государственные выплаты будет не Пенсионный фонд, а органы социальной защиты населения. Сумма такой помощи будет определяться в размере не менее прожиточного минимума. С первого июля 2020 прожиточный минимум в Украине составляет 1712 гривен, рассказал министр.

По словам Шамбира, данная помощь будет предоставляться и мужчинам, и женщинам по достижении возраста шестидесяти пяти лет. В настоящее время требования для выхода на пенсию в Украине в этом году увеличатся. В 2020-м необходимый трудовой стаж составляет двадцать семь официально отработанных лет, а уже в 2028 году он увеличится до тридцати пяти лет.