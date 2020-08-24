Заболевшая COVID-19 Тимошенко обратилась к украинцам

Заболевшая коронавирусом лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила слова благодарности за поддержку и призвала беречь себя.

Как передает Хвиля, политик разместила поздравление с Днем независимости Украины на своей странице в Фейсбук.

В частности, Тимошенко рассказала о своем самочувствии.

«Сейчас мне немного тяжело писать этот пост, потому что «вирус, которого нет» — таки есть. Поэтому у меня к вам большое пожелание: берегите себя! Вы все очень важны, вы все очень нужны, вы — неповторимы и лучшие! Спасибо каждому, кто беспокоится обо мне. Ваша поддержка придает силы!», — написала она.