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Заболевшая COVID-19 Тимошенко обратилась к украинцам

25.08.2020

Заболевшая коронавирусом лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила слова благодарности за поддержку и призвала беречь себя. 

Как передает Хвиля, политик разместила поздравление с Днем независимости Украины на своей странице в Фейсбук.

В частности, Тимошенко рассказала о своем самочувствии.

«Сейчас мне немного тяжело писать этот пост, потому что «вирус, которого нет» — таки есть. Поэтому у меня к вам большое пожелание: берегите себя! Вы все очень важны, вы все очень нужны, вы — неповторимы и лучшие! Спасибо каждому, кто беспокоится обо мне. Ваша поддержка придает силы!», — написала она.

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