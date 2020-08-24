ПриватБанк обвинили в воровстве денег при оплате коммуналке

Клиентка Приватбанка пожаловалась, что при оплате коммунальных услуг через финучреждение столкнулась с тем, что деньги до адресата так и не дошли.

Об этом она написала в новом отзыве на сайте Минфин.

«Я оплатила коммунальные услуги ОСМД, но они не попали к адресату, так как банк закрыл реквизиты, а название ОСМД совпала. А теперь они мне пишут, чтобы я сама выбивала средства из ложного адресата. То есть, ошибка банка, а проблемы мои! Никому не советую поручать свои деньги Приватбанку», — отметила клиентка в своем отзыве.

В ответ на такое обвинение в банке ответили, что получатели видят реквизиты, по которым проводится оплата.

«Подтверждая платеж, вы поручаете банку отправить средства по введенным реквизитам. Если отправителем были введены ошибочные или устаревшие реквизиты мы имеем возможность сформировать письмо на получателя для возврата платежа», — ответили в банке.