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На Волыни рыночная торговка успела продать кофту клиентки, пока та мерила одежду

25.08.2020

В Любешове на Волыни, пока женщина примеряла одежду на рынке, продавец успела реализовать ее одежду как секонд-хенд. Женщина просит вернуть имущество за вознаграждение. 

Об этом она написала в Facebook. 

«Это кофта от моего спортивного костюма. Я сняла ее для примерки другой и оставила…
— Кто сегодня на рынке (на секонде) купил розовую кофту Puma (с надписью на рукаве серыми крупными буквами), очень прошу вернуть за вознаграждение! Это от моего спортивного костюма. Я сняла ее для примерки другой и оставила. Продавец ее продала. Купила девушка с ребенком. Удвою сумму за которую купили», — написала пострадавшая.

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