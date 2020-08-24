В немецкой клинике Навального держат в искусственной коме и лечат атропином

Клиника «Charite» в Берлине, где лечат российского оппозиционера Алексея Навального, подтвердила, что его отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Пока что неизвестно, что это было конкретно.

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Алексей Навальный остается в искусственной коме, его состояние оценивается как «серьезное», но острой угрозы для жизни нет. Последствия болезни Навального неясны, они могут быть долгосрочными, особенно в области нервной системы.

Установлен только тип яда, но не его химическая природа. Он относится к ингибиторам холинэстеразы — фермента, проводящего реакцию распада нейромедиатора ацетилхолина. Токсичное действие вещества, содержащегося в теле Навального, подтверждено в нескольких независимых лабораториях. Сейчас Навального лечат атропином.

В больнице скорой помощи № 1 Омска, где первые два дня находился Алексей Навальный, говорили, что лабораторные исследования не выявили химико-токсикологических веществ, которые можно было расценить как яды или как продукты действия ядов.

Напомним, Навальному стало плохо 20 августа, когда он возвращался в Москву из Томска на самолете. После чего самолет совершил экстренную посадку в Омске.

Политик был госпитализирован в тяжелом состоянии. Пресс-служба ФБК сообщила, что у Навального токсичное отравление, и предположила, что его могли отравить. Омские врачи не давали разрешение на его транспортировку заграницу на лечение. 22 августа его все-таки доставили из Омска в Берлин.