Кравчук назвал условие для завершения переговоров по Донбассу в Минске

Переговоры по Донбассу могут быть перенесены из Беларуси в другую страну в том случае, если Россия введет туда войска.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в интервью Дмитрию Гордону, которое было опубликовано в понедельник, 24 августа.

«Если будет военная помощь [от России], то это уже не государство, а оккупированная территория. Поэтому там нам делать нечего», – сказал первый президент.

По его словам, при таком развитии событий переговоры нужно переносить в одно из нейтральных государств. В качестве примера он назвал Швейцарию, Швецию и Финляндию.

Кравчук подчеркнул, что для смены переговорной площадки понадобится согласие всех сторон, в том числе ОБСЕ и России. Он напомнил, что сейчас заседания ТКГ проходят в видеоформате из-за пандемии COVID-19.