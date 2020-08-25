На «Острове Друидов» нашли загадочную гробницу возрастом 4000 лет

На валлийском острове Англси археологи обнаружили могильный холм возрастом 4000 лет. И хотя он намного старше самих друидов, которые должны были здесь жить на пороге нашей эры, исследователи надеются, что он поможет разгадать тайну загадочного кельтского культа.

Об этом археологи рассказали в блоге.

По их словам, погребальный курган был найден в 50 метрах от гробницы Брин Челли Дду (на фото), обнаруженной 90 лет назад.

Друиды – если они действительно существовали – жили на острове около 2000 лет назад. Их предполагаемое пребывание в Англси в Уэльсе широко упоминалось Юлием Цезарем, а также римским историком Тацитом. Однако до сих пор ученым не удалось найти никаких следов древних жрецов, которые, как предполагалось, были религиозными лидерами кельтов, поклонялись природе и верили в путешествие душ.

Теперь археологи надеются, что последняя находка наконец-то прояснит что-то о древних жителях острова и их связи с друидизмом. Интересно, что недавно обнаруженный курган – не первый подобный памятник, раскопанный на острове Англси.

На острове есть множество каменных памятников эпохи неолита и бронзы; среди них самая известная гробница Брин Челли Дду, датированная 5000 лет назад, обнаруженная в 1928–1929 годах и затем реконструированная. «Новый» курган находится примерно в 50 метрах от этого сооружения.

Археолог Фион Рейнольдс из Университета Кардиффа, который работает в Англси, сказал, что раскопки близятся к завершению. Следующим шагом будет анализ собранного материала на предмет наличия человеческих останков.

Исследователи старины пояснили, что валлийский Англси известен как «Остров друидов».

Пока что исследователям удалось установить, что курган был возведен в бронзовом веке (намного позже, чем Брин Челли Дду), но некоторые артефакты, найденные внутри, намного старше оригинальной гробницы. «Это говорит о том, что этот район имел важное церемониальное значение для людей здесь в течение тысяч лет», – комментирует Рейнольдс.

Англси стал известен как «Остров Друидов» в связи с битвой, произошедшей здесь в 60 году нашей эры. Местное население поднялось на борьбу с римлянами, вторгшимися на остров, под командованием Гая Светония Паулина. Как сообщил Тацит, римские солдаты – к своему удивлению – увидели среди защитников друидов.

: golos.ua