Белорусская оппозиция считает, что Лукашенко готов отдать приказ стрелять по протестующим

Власти Бпларуси готовы отдать приказ армии стрелять по мирным протестующим. Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил член Координационного совета белорусской оппозиции Виталий Рымашевский.

В частности, Рымашевский напомнил заявление министра обороны Беларуси Виктора Хренина о том, что действия силовиков могут быть расценены как геноцид, что станет поводом для вторжения из других стран.

«А какие действия могут быть расценены как геноцид? Когда армия будет стрелять в безоружных людей? Таким образом, по сути, они к этому готовы, они на низком старте. Вчера было видно, что Александр Лукашенко растерян, напуган, и его полет на вертолете, куда он взял своего сына Николая, значит, что он никому не может доверять», — сказал он.

Вместе с тем Рымашевский подчеркнул, что акции протеста должны быть мирными, так как руководство страны ждет агрессии со стороны протестующих, чтобы начать действовать жестко.