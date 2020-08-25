Зеленский надеется, что война на Донбассе закончится в этом году

Зеленский верит, что это возможно.

Президент Украины Владимир Зеленский верит, что боевые действия на оккупированном Россией Донбассе закончатся до конца этого года. Зеленский добавил, что он очень хочет, чтобы война завершилась.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Euronews.

Зеленский подчеркнул, что такого давления и темпов еще никто до него не делал.

«Я хочу верить, что это произойдет в этом году. Очень хочу верить и верю. Я не хотел бы называть имен, но, сравнивая нашу нынешнюю команду и прошлую, так, как я этого хочу, никто и близко не хотел. Таких темпов и такого давления — никто такого не делал», — объяснил он.

Отметим, 29 день на Донбассе длится режим прекращения огня, установленный после договоренностей Трехсторонней контактной группы. Как утверждают украинские власти, серьезных нарушений со стороны пророссийских боевиков за это не было обнаружено, боевых потерь среди подразделений ООС также нет.

Установление бессрочного перемирия на Донбассе является одной из договоренностей «нормандской четверки».