Минздрав объяснил украинкам, как облегчить менопаузу или климакс

В Минздраве выпустили несколько рекомендаций о том, как облегчить симптомы климакса, который наступает практически у всех женщин в возрасте после 50 лет.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

«Менопауза начинается, если у женщины не было менструации в течение последних 12 месяцев. Обычно это происходит в возрасте 50 лет, но может начаться и раньше. Менопауза чаще всего возникает в результате естественных изменений уровня гормонов. Однако ее может повлечь хирургическое удаление матки, химио- и лучевая терапия, синдром преждевременного истощения яичников (яичники не могут обеспечить необходимый уровень женских половых гормонов)», — указано в сообщении.

— Пременопауза начинается примерно в 45 лет (иногда в 38-40). Яичники еще продолжают функционировать, но менструации нерегулярные, а интервалы между ними увеличиваются. Этот период может сопровождаться головной болью, снижением либидо, приливами, усиленным потоотделением.

— Менопауза начинается в 50-53 года. Из-за значительного снижения уровня эстрогенов, у женщины прекращаются менструации. Возникают и другие признаки недостатка эстрогена: остеопороз, перепады артериального давления.

Приливы жара, как один из симптомов менопаузы, обычно вызваны изменениями уровня гормонов, контролирующих температуру тела. Приливы могут возникать внезапно в течение дня и ночи, а также могут быть и вызваны:

употреблением острой пищи, кофеина и алкоголя;

курением;

ношением слишком теплой одежды;

высокой температурой окружающей среды;

тревогой и напряжением;

лечением некоторых типов рака;

употреблением определенных лекарств;

заболеваниями: гипертиреозом, диабетом, туберкулезом.

Если кроме приливов наблюдается ухудшение самочувствия, усталость, слабость, потеря веса или диарея, необходимо сообщить об этом врачу. Во время время менопаузы здоровое питание и физические нагрузки помогают избежать набора веса и сердечно-сосудистых осложнений.

Для здорового сна: