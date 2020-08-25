Назван самый безопасный заменитель сахара

Главная альтернатива сахару – сахарозаменители, о вреде которых спорят ученые. Диетологи перечислили самые популярные натуральные заменители сахара и назвали безопасный вариант.

Есть много состояний, при которых сахар запрещен или серьезно ограничен, – при диабете, метаболическом синдроме, ожирении и других проблемах со здоровьем. В этом случае используют заменители сахара. Однако в последнее время даже натуральные сахарозаменители критикуют из-за вредного воздействия на организм, сообщает издание “Рубежи здоровья”.

Какой же натуральный сахарозаменитель выбрать?

Натуральные подсластители обычно не вызывают резкого роста инсулина благодара медленному расщеплению. Только два заменителя сахара – стевия и эритрит – не обладают энергетической ценностью и не участвуют в углеводном обмене, хотя и являются природными соединениями, поэтому многие врачи рекомендуют именно их.

Фруктоза может быть опасна

Фруктоза не вызывает резкого повышения уровня сахара в крови и долгое время считалась безопасным заменителем сахара. Но современные исследования доказали, что употребление более 50 г фруктозы в сутки может привести к избыточному накоплению жировой ткани, прежде всего в печени и поджелудочной железе.

50 г фруктозы – это 6-7 мандаринов, 2-3 сладкие груши, 80 г фиников, 4 яблока. В меде фруктозы примерно 60-70% от веса.

Сорбит и ксилит работают как слабительное

Это спирты, а не углеводы, поэтому для их усвоения не требуется инсулин. При чрезмерном употреблении заметно слабят. Внимание: в сутки нельзя употреблять более 15 г сорбита.

Эритрит (эритрол) имеет привкус

Получают из фруктов и овощей. Не имеет калорийности, не вызывает кариеса, но многие ощущают холодок во рту и не всем это нравится. Поэтому его могут смешивать со стевией.

Стевия – самая безопасная альтернатива сахару

Натуральный подсластитель без калорий, в 200 раз слаще сахара. Имеет некоторый привкус, но считается самым безопасным и даже полезным сахарозаменителем.

Изомальт вызывает вздутие

Изомер сахара, который при нагревании становится прозрачным и, застывая, образует красивую карамель, поэтому его часто используют в сладких изделиях. Усиливает работу кишечника, но может вызвать вздутие и боли.

: panno4ka.net