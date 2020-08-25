Новий вид пластику зберігає всі властивості після перероблення

Міжнародна команда дослідників представила новий вид пластику, який можна нескінченно створювати і переробляти, не втрачаючи його якості. Цей матеріал допоможе скоротити кількість шкідливих речовин в навколишньому середовищі.

Команда дослідників з США, Китаю і Саудівської Аравії розробила новий вид пластику, який здатний зберігати свої первісні якості після перероблювання. У статті, опублікованій в журналі Science Advances, група описує, як виготовляється новий пластик і наскільки добре він пройшов випробування на придатність до перероблювання.

Протягом багатьох років пластик вважався дуже зручним матеріалом — він легкий, міцний і згинається, але його основний недолік в тому, що він довго переробляється. Тому вчені почали шукати новий вид пластику, який можна легко переробити

Учені протестували новий пластик (PBTL), провівши масову деполімеризацію при 100 ° C за допомогою каталізатора. Тестування показало, що PBTL був розділений на оригінальний мономер. Після цього вони розділили зразки PBTL за допомогою каталізатора при кімнатній температурі. Ще одне дослідження показало, що зразок був розбитий до початкового мономера.

Потім команда використовувала мономери для виготовлення нових партій PBTL, довівши, що новий пластик можна нескінченно переробляти й створювати. Дослідники припускають, що цей процес може повторюватися нескінченно.

Вони пропонують використовувати новий пластик для виготовлення безлічі виробів, які зараз роблять з використанням звичайних пластмас, значно знижуючи кількість шкідливих речовин, які в кінцевому підсумку виявляються в навколишньому середовищі. Єдине застереження в тому, що такий пластик потрібно відокремити від інших матеріалів, перш ніж його переробляти.

: cikavosti.com

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