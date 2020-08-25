МВД будет по-новому бороться с нарушителями ПДД

На дорогах установлены десятки камер фото- и видеофиксации нарушений скоростного режима, однако это не мешает водителям превышать и создавать аварийные ситуации. Мы неоднократно писали о хитроумных автолюбителях, которые придумывают разные способы, чтобы обойти систему. Штрафы за нарушение ПДД постоянно растут, но и это не останавливает водителей. Как известно, штраф можно обжаловать, и как раз с этим хотят бороться в Министерстве внутренних дел.

Советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко рассказал «Обозревателю», что в ведомстве работают над тем, чтобы камеры фиксировали не только факты превышения скорости, но и проезд на красный свет, опасное маневрирование, переезд перекрестка и тому подобное. Также он отметил важность того, чтобы нарушители не могли обжаловать назначенные штрафы.

«Надо пройти все технические регламенты, чтобы эти фиксации в дальнейшем не отменялись через суд», — пояснил Мартыненко.

: sud.ua