Директор КНДІСЕ Олександр Рувін: експерт чи асфальтний мафіозі?

Редакція видання отримала нові дані про подвійне життя мільярдера та директора Київського науково-дослідницького інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Рувіна Олександра Григоровича.

Окрім іншого, Олександр Рувін і підпорядковане йому відомство досліджують якість та вартість дорожньо-будівельних робіт по всій країні. Розчерком свого пера директор КНДІСЕ перетворює неякісні дороги з ямами в дороги в ідеальному європейському стані — правда, лише на папері.

Також саме він визначає, що грошові бюджетні кошти використані за призначенням, про що свідчать видані експертизи КНДІСЕ.

Наводимо приклад в цифрах:

¾ з бюджету на ремонт і будівництво доріг в Україні за 2018 рік було витрачено 38 млрд 900 млн гривень;

¾ в 2019 році 50 млрд 570 млн гривень;

¾ в 2020 році 124 млрд 900 млн гривень.

Редакція видання отримала від свого джерела достовірні дані, які свідчать, що сам Рувін бере 4% від кошторису за експертизу, а це 8 млрд 574 млн 800 тисяч гривень тільки за три останні роки! А Олександр Рувін обіймає посаду директора КНДІСЕ з далекого 2010 року.

«Ця людина 10 років краде з наших з вами кишень, завдяки йому ми з вами їздимо по жахливим, а місцями і по зовсім відсутніх дорогах, завдяки таким як він, наші дороги тають з весняним снігом», — розповідають новинарі.

Дороги України: як виглядають за разультатами експертиз пана Рувіна —





Та які вони є в реальному стані:





Страждають від такого стану доріг прості люди, бо сам Олександр Григорович навряд чи їздить на своїх елітних авто по таким жахливим дорогам.

Але найголовніше, що Рувін, який всупереч законодавству має також громадянство Ізраїлю та є власником асфальтобетонного заводу на території «АБЗ-1» (код ЄДРПОУ 41190464) за адресою: Київ, вул. 9 травня, 49. Цей завод був привезений з Америки без документів.

На фото той самий бетонний заводік:

Зрозуміло, що асфальт з особистого заводу завжди отримає позитивну оцінку КНДІСЕ за результатами експертизи

Як би не старалися Президент та «Укравтодор», але розуміючи, що всі експертизи замикаються на Рувіні, можна тільки здогадуватися про справжню якість доріг.

Журналісти вважають, що корупціонер такого масштабу може займати таку посаду, тільки якщо припустити, що своїми експертизами він шантажує високопоставлених осіб і так утримується у своєму кріслі.

Колектив видання офіційно звертається до Мін’юсту, Генеральної прокуратури України, НАБУ, ДБР, Нацполіції та СБУ і вимагає уважно розслідувати всі експертизи, зроблені чинним директором КНДІСЕ за 10 років.