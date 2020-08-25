Секс, ложь и выборы-2: кто стоит во главе «черных риелторов» Каменского и откуда взялась партия «Бджола»?

В прошлый раз мы обещали рассказать, о той грязной кухне, на которой готовят местные выборы в городе Каменское (подробнее здесь). Главным шеф-поваром на этой кухне выступает управделами горисполкома Светлана Колесниченко. Именно она сделала интриги, откровенный разврат, предательство и шантаж главными инструментами на пути к власти в городе и к контролю над честным, порядочным, но, к сожалению, безвольным мэром города Андреем Белоусовым. По сути, она взяла в заложники целый город, опутав его сетью преступных махинаций и схем.

В материале, ссылку на который вы видите выше по тексту, мы привели факты, показывающие как карьера через постель и сексуальные оргии помогали Колесниченко добиться высоких постов и больших денег. В принципе, здесь нет ничего удивительного. Психологи не раз обращали внимание, что властные женщины склонны к сексуальным извращениям. Они патологически жестоки, поэтому легко идут на преступления и насилие над людьми. Светлана Колесниченко полностью соответствует этому психологическому портрету. Окружающие ненавидят ее, но бояться. Потому что всех, кто пытался открыть правду о всесильной любовнице мэра, ждала незавидная судьба. Как, например, предшественницу Светланы на посту управделами Татьяну Завгородную.

Конечно, любовь к оргиям, БДСМ и интим-салонам могла бы считаться частным делом Светланы. Хочешь капать горячим воском на соски Андрея Белоусова? Да, пожалуйста. Хочешь наступать каблуком на гениталии подчиненных? Вообще не вопрос. Любишь стегать кожаной плетью своего тренера по фитнесу? Нет проблем. Наставляешь мужу рога? Дело житейское. Да, садо-мазохисткие наклонности Светланы Колесниченко за гранью морали и нравственности. Да, отвратительно сознавать, в зависимость от какой мерзости попало управление большим промышленным городом. Но все это еще не преступление.

Преступление – это, когда жертвами становятся беззащитные люди, их имущество и жизнь. Сексуальное насилие и уголовщина часто идут рука об руку. Не первый год по Каменскому ходят слухи об орудующей в городе банде «черных риелторов». В этих разговорах не случайно всплывает знакомое нам имя – Светлана Колесниченко.

Еще до того, как стать управделами и затянуть на шее мэра Белоусова свою сексуальную удавку, Колесниченко занимала должность головы администрации Баглейского района. Получить этот пост ей позволили весьма специфические услуги, которые Светлана оказывала руководству Партии Регионов и лично тогдашнему мэру Сафронову. Это обеспечило Колесниченко уверенность в полнейшей безнаказанности, которая, как известно, любого социопата подталкивает к самым страшным преступлениям.

Пост главы Баглейского района открыл Светлане неограниченный доступ к базам личных данных людей и их недвижимости. Особый интерес представляла информация терцентра об одиноких и беззащитных людях, которым некому было прийти на помощь. Вместе со своим тогдашним замом Ниной Бордуновой Светлана анализировала эти данные, выискивая подходящие квартиры. Схемы наживы напоминали фильм ужасов и были классическими для «черных риелторов». Бордунова за «долю малую» находила тяжело больных и одиноких стариков без наследников. А Колесниченко отвечала за окончательное оформление сделки. В лучшем случае, лишившись квартиры, дедушки и бабушки попадали в хоспис Баглейского района, в худшем – отправлялись в мир иной.

Таких случаев были десятки. Но даже когда Колесниченко и ее подельница Бордунова попадали в поле зрения правоохранительных органов, странным образом им все сходило с рук. Светлана всегда умела обменять свои сексуальные таланты на прочную «крышу».

Рассказывают, как однажды в милицию и приемную Баглейского райисполкома зачастила одна дряхлая старушка – Валентина К. Она обивала пороги этих учреждений, жалуясь на то, что ее незаконно выселили из собственной квартиры. Один раз у нее получилось в коридоре райисполкома столкнуться лицом к лицу с Колесниченко. В ответ она услышала потоки оскорблений. Светлана лично спустила старушку с лестницы. Совпадение или нет, но больше после этого Валентину К. никто не видел.

Став любовницей Белоусова и получив должность управделами горисполкома, Колесниченко еще больше уверовала в свою безнаказанность. Деятельность по переоформлению «бесхозных» квартир в Каменском приобрела промышленные масштабы. Для этого она перетащила в горисполком Нину Бордунову, сделав ее старшим инспектором формирования и ведения реестра территориальной громады Каменского. Кроме Бордуновой, в схеме появилось еще одно звено – Анна Берковская, директор территориального центра, обладающая всей текущей информацией о социально незащищенных жителях города. Говорят, что Колесниченко с удовольствием делиться с Анной своей карьерной мудростью, периодически подкладывая ее «под нужных людей». Однако не только это связывает их вместе. Если учесть, что мать Анны Берковской возглавляет паспортный стол, то находить своих потенциальных жертв и прятать концы в воду «черным риелторам» в Каменском теперь намного легче.

Когда ее деятельность переросла районный масштаб, Светлане потребовалась «крыша» на уровне Каменского. И тут в «медовую ловушку», расставленную управделами, очень удачно попался мэр Андрей Белоусов. Даже если он и догадывается о чем-то, то предпочитает не замечать. Ведь на самом деле, он многим обязан Светлане. В частности, возникновением партии «Бджола».

Какой бы сексуально необузданной не была Светлана Колесниченко, возраст берет свое. Поддержание упругости тела, которое все еще котируется у мэра, молодых любовников и посетителей интим-клубов, дорогого стоит. Деньги, обманом полученные с бедных стариков и старух, Светлана вкладывает не только в бизнес и объекты недвижимости, но и в собственную тугую плоть. Ведь она является ее главным инструментом продвижения по карьерной лестнице. Недоброжелатели не зря назвают ее «Светка-силикон» и «бабушка-трансформер». На управделами горисполкома от многочисленной и очень дорогостоящей пластики и закачанного в губы, груди и ягодицы силикона уже живого места не осталось. Добавьте к этому фитнес-клубы, массажные салоны и спа, из которых она не вылезает. А что поделать, если благосклонность мэра и сильных мира сего требует жертв? В том числе и тех, которые отправляются из своих квартир в хосписы или мир иной. Ненависть, которую Светлана Колесниченко испытывает к больным и старикам, психологически легко объяснима: ее любимое тело со временем становится дряхлым, стареет, требует все больше денег на свое содержание. Поэтому она ненавидит всех стариков, а в их лице и собственную старость.

Социопатия и тяжелая форма садо-мазохизма у Колесниченко соседствует с патологической заботой о собственном теле, которое она любит украшать татуировками. В основном цветами, в подражание японским гейшам, которых с детства учат виртуозно ублажать мужчин. Под одним из таких, набитых сверху цветков, покрывающих тело Светланы, в самом интимном месте скрывается маленькая «пчелка» — символ «медовой ловушки», в которую попадают зависимые от нее мужчины. Чиновники мэрии в доверительной беседе, рассказывают, как войдя в самый неподходящий момент в кабинет Белоусова, были свидетелями интимных сцен Андрея и Светланы, во время которых она называла его «пчелка моя». Надо сказать, что не только сексуальности, но и чувства юмора Колесниченко не занимать. Действительно, даже внешне Белоусов похож на маленькую беззащитную, перепуганную пчелу, которая подсела на медовый цветок Светланы. Причем настолько, что даже позволил назвать «Бджолой» городскую партию, видным членом которой является его управделами.

Многие в городе гадают, откуда у партии такое странное, легкомысленное и кокетливое название? Просто наша «бабушка-трансформер» Светлана, озабоченная собственным телом, увлекается различного рода мифами. Согласно мифологии, пчела является не только символом бессмертия и божественной власти, но также символом плодородия и вечной сексуальной активности. Когда Колесниченко предложила нетрадиционно назвать городскую партию, Белоусов не смог ей отказать. Еще бы, ведь, по ее мнению, «бджола» мистическим образом обеспечит им власть и вечную молодость.

Проголосует ли Каменское на местных выборах за татушку, набитую в интимном месте «Светки-силикон»? Одинокие и больные люди, чьи жизни и судьбы она поломала в угоду своей алчности, политическим амбициям и сексуальным отклонениям вряд ли. Главное, чтобы после выборов эта «бджола» до смерти не покусала каменчан и их мэра, в общем-то неплохого человека и хорошего хозяйственника.

В следующем материале, мы расскажем о том, как Колесниченко, Бордунова и Берковская готовят фальсификацию местных выборов в Каменском. Как и почему они подставляют мэра Белоусова, пригревшего их на своей груди. А также о том, что на сегодняшний день известно правоохранителям об их противоправной деятельности.

Продолжение следует…

Автор: Николай Дорошенко