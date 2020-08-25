Беларусь. Мирный формат суицида

В Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Действительно массовые — даже участники украинского Майдана говорят об активности беларусов с уважением.

Особенно с поправкой на общую численность населения страны. Да, народ выходит на улицы. Уже не каждый день, но когда надо – выходит. Вот только даже от таких массовых акций, мне кажется, уже веет какой-то безнадежностью и обреченностью. Потому что количество, как и размер, имеет значение, конечно. Но не определяет исход противостояния само по себе. Мне кажется, что протестующие сами уверенно идут к поражению. Режиму не нужно совершать что-то невероятное. Нужно просто подождать, добавить немного «яда в бутерброд», а потом добить оставшихся. Просто, как мычание Лукашенко о происках Запада…

Итак, что делают протестующие? Они просто выходят на митинг. Ходят, стоят, кричат. Власть сперва эти несанкционированные выражения народной позиции здорово напугали. Но это с непривычки. После подключения к процессу российских консультантов и когда прошел первый шок – власти Беларуси успокоились. Ну, ходят. Ну, стоят. Бастуют. Никто никого не свергает, не выбрасывает из окон, не тащит на виселицу. Пусть ходят. Пусть стоят. Пока не надоест. Пусть бастуют, пока не проголодаются. Какие проблемы? Лукашенко и силовики голодать не будут еще долго.

Что делают, простите, «лидеры» оппозиции? Член координационного совета по трансферу власти, уволенный за поддержку протестов директор минского театра Павел Латушко заявил, что «никто не собирается свергать действующую власть насильственным методом». Представительница координационного штаба оппозиции Беларуси Мария Колесникова на митинге у Дома правительства в Минске призвала белорусов к продолжению мирных протестов. Мария Колесникова, глава штаба незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской, выступила на митинге и подчеркнула необходимость диалога. Светлана Тихановская поддержала «Марш новой Беларуси», запланированный на 23 августа. Сама Тихановская призвала белорусов «выйти на марш, чтобы приблизить победу народа».

Ребята, ну совсем не страшно. Какой смысл Лукашенко идти на компромисс и договариваться, если он не боится мирных протестов от слова совсем? Добровольно делиться властью с совсем не угрожающими ему людьми? Показать слабость без всякой необходимости? Сдать кого-то из силовиков в ситуации, когда такой необходимости нет? Это смешно. Ничего он не сдаст и не уступит просто по доброте душевной. На санкции ЕС и глубокую озабоченность Лукашенко плевал — Запад уже забыл, когда последний раз признавал выборы в Беларуси. Привыкли. Но противостояние на улице — как футбол. Если не забиваешь ты — забивают тебе.

Кстати, сам Лукашенко времени не теряет. И переходит в наступление. Он уже поручил силовикам выявить зачинщиков беспорядков в стране. Он также дал два дня на стабилизацию ситуации в Беларуси. «Я только что сказал: суббота, воскресенье — на раздумье. С понедельника пусть не обижаются. Власть должна быть властью… Надо выявить аккуратно всех подстрекателей и провокаторов. У нас есть все их списки», — заявил он. А пропавшего демонстранта Никиту Кривцова обнаружили мертвым в лесопарке. На нем были следы избиения. То есть пока оппозиция призывает людей к ненасильственным мирным методам, режим наглеет. И начинает убивать. Это вообще для диктаторских режимов естественная модель поведения. Они еще и мстить за свой первый страх будут. Очень долго и жестоко.

По своему опыту украинцы могут констатировать — остановившийся протест обречен на поражение. Лукашенко не уйдет просто потому что на площади собрались люди — не важно, сколько их. Его можно напугать. Выгнать пинками. Заставить бежать. Заставить, а не уговорить, тут разница принципиальная и разные пути требуют разных действий. Так что сдержанная позиция официальных властей Украины, то есть МИДа и президента, сейчас вполне логично. Мы не знаем, с кем дальше придется иметь дело в качестве руководства соседней страны. Помочь протестующим? Очень хочется. Но как помочь тем, кто не готов к решительным действиям, если мы знаем, что нерешительность приведет к поражению? Только предложить убежище проигравшим и вид на жительство. МИД это сделал уже неделю назад. Моральной поддержки от Украины, Польши и других европейских стран протестующие беларусы получают ежедневно достаточно. Но если они хотят выгнать Лукашенко — им придется от мирных протестов перейти к решительным действиям. Никто за них этого не сделает, увы. В противном случае они скоро станут жертвами репрессий. Компромисса тут быть не может, точка невозврата пройдена…