«Обороной Тузлы выиграли 10 лет»: Кучма рассказал, как отсрочил нападение России

РФ пыталась захватить Крым в 2003 году, но тогда полуостров удалось отстоять. Теперь угроза российской оккупации нависла над Беларусью.

О событиях на острове Тузла, расположенном возле Крымского полуострова, второй президент Украины Леонид Кучма рассказал в интервью изданию Liga.NET.

Россияне начали строить дамбу к острову Тузла в сентябре 2003 года и сначала было непонятно, для чего это делается.

«Но мы очень скоро поняли, что речь идет о прощупывании Украины на слабость, на глубину возможного отступления. Поняли задолго до того, как глава путинской администрации Волошин пообещал сбросить на Тузлу бомбу, а газетные заголовки начали кричать, что «до войны с Россией осталось меньше километра», — заявил Леонид Кучма.

Он вспоминает, что Украина перебросила на остров несколько сотен пограничников и укрепила оборону, а морскую пехоту привели в боеготовности на катерах, находящихся в Керченском проливе.

По словам второго президент Украины, он приказал в случае нарушения россиянами границы Украины вести огонь на поражение.

«Русские услышали — и дамба остановилась. Мы победили в том бескровном конфликте. Как оказалось, обороной Тузлы мы выиграли для страны 10 лет. Но еще тогда я понимал, что мы выиграли только время», — сказал Кучма.