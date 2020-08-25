Под Днепром в карьере нашли тело 19-летней девушки, пропавшей неделю назад

В Кривом Роге Днепропетровской области нашли тело 19-летней девушки, которая неделю назад ушла из дома после семейной ссоры и не вернулась.

Об этом сообщает местное издание Рудана.

19-летняя Ирина Калинчук 17 августа ушла из дома после семейного конфликта и не вернулась. Неделю ее пытались найти, но безуспешно.

Отыскать тело пропавшей удалось спасателям военизированного горноспасательного отряда. Оно находилось на дне карьера в Терновском районе города, на глубине 170 метров.

Труп девушки лежал на выступе пропасти. Его достали с помощью альпинистского снаряжения.

Детали трагедии будут выяснять правоохранители.