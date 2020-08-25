Как нардеп Медведчука и одиозный схемщик Фёдор Христенко разворовывает угольною промышленность Украины

Имя Фёдора Христенко малоизвестно общественности, несмотря на то, что он уже более года является народным депутатом Украины от политической партии «Оппозиционная платформа – за жизнь».

Это и не странно, поскольку Христенко в основном пропускает голосования. В графе его законотворческой деятельности имеются только коллективные законопроекты, то есть те, которые подготовили другие народные депутаты, а он только подписал. Также он за последний год подал поправки только в 4 законопроекта. Можно сказать, что за счёт наших налогов человек получил депутатский мандат, заработную плату, но при этом не занимается своими прямыми обязанностями. Выиграл он выборы на 46 одномандатном избирательном округе (г. Бахмут, Донецкая область). Избирательная кампания Христенко являлась типичной для многих мажоритарщиков – детские праздники, раздача продуктовых наборов, социальная помощь, открытие приёмных с бесплатными юристами, встречи во дворах и т.д. В общем, типичная ситуация. Но как только Христенко получил заветный мандат, он сразу же забыл о своём округе, и ничего не делает для людей, которые отдали за него голос. Зато про себя любимого не забыл. Единственное, чем прославился Христенко более чем за год своей работы в Верховной Раде – это шумная вечеринка, которую он закатил на день рождения своей жены. Все бы ничего, но день рождение отмечали в Москве, на празднике семью и друзей украинского политика развлекали артисты, которые принимают наиболее крупные гонорары в России, – Филипп Киркоров, Николай Басков, Артур Пирожков, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Сергей Жуков. Стоимость такого праздника составила минимум 1 миллион долларов. Даже народным депутатам с их заработной платой около 35 тысяч гривен в месяц, нужно было бы работать для такого праздника 64 года (!). Но для Христенко эта сумма не оказалась огромной. Но всё по порядку. Сначала нужно разобраться, кто же этот «уникальный» парламентарий.

Фёдор Христенко родился 11 октября 1983 года в Донецкой области. До своего похода в политику в 2019 году вообще не попадал в поле зрения средств массовой информации. Для изучения декларации Христенко нужно потратить немало времени. Он владеет несколькими десятками дорогостоящих часов. В его коллекцию автомобилей входят Porsche Cayenne, Mercedes S-class, Land Rover Range Rover, Audi A8, Bentley Continental, BMW 760. Наличкой и на банковских счетах у Христенко лежит несколько десятков миллионов долларов. Откуда же всё это в неизвестного ранее депутата?

В 2000 году будущий миллионер поступил в Донецкий государственный университет, по специальности «маркетинг». Помимо этого, Христенко занимался вольной борьбой, что обеспечило ему хорошие знакомства в криминальном мире Донбасса. В 2005 году в университете он познакомился со своей будущей женой Мариной Кондауровой. Её мать владела несколькими туристическими фирмами, которые были сверхприбыльными. Это объясняет внезапный подъём Христенко, который до момента знакомства с будущей супругой, был обычным молодым человеком. Марина Кондаурова в средине 2000-х была личностью известной на всю Горловку. Её родители ни в чём не отказывали любимой дочке. Многие знали её благодаря элитному автомобилю Porsche Panamera, на котором она рассекала по городу. Её даже внесли в топ-10 завидных невест Горловки.





После женитьбы Федор Христенко несколько месяцев поработал менеджером на Донецком заводе алюминиевых профилей, а затем, с неким партнером, имя которого тщательно скрывают, открыл свой бизнес в области пассажирских автоперевозок.

Известно то, что Христенко вел этот бизнес если не в партнерстве, то при поддержке Игоря Шкири. Потому что тот не только был первым вице-президентом Всеукраинской ассоциации автоперевозчиков (ВААП), но и держал в своих руках автомобильные перевозки в Горловке и ряде других городов Донецкой области (грузовые, автобусные и такси). А помогали Шкире в этом и друзья-регионалы, и местный криминалитет – в лице не мало известного в Горловке авторитета Армена Саркисяна, с которым у Шкири вообще очень много всякого общего, от бокса до «Укрпромбанка». В 2014 году перевозчики Шкири активно поддерживали так называемых «Ополченцев ДНР», именно поэтому Христенко так скрывает имя своего партнёра.

Всё это время Христенко вёл свой бизнес с помощью тёщи и тестя. В Донецкой области в довоенный период он успел завести тесные связи с менеджерами из группы СКМ (принадлежит Ринату Ахметову). Самыми влиятельными друзьями Христенко стали Юрий Рыженков (генеральный директор ООО «Метинвест Холдинг», до этого исполнительный директор ДТЭК), Евгений Ромащин (вначале финансовый директор ДТЭК, потом директор по добыче и обогащению угля, потом генеральный директор Группы КОРУМ, потом директор по производству «АрселорМиттал Темиртау»), Михаил Потапов (ранее финансовый директор Группы КОРУМ, сейчас генеральный директор КОРУМ. До прихода в СКМ работал на Арселор Миттал Кривой Рог).

В 2014 году после начала боевых действий на Донбассе, основная часть местной элиты ретировалась в Киев. Как утверждал сам Христенко, они с семьёй как обычные переселенцы переехали в Киев, и жили на съемных квартирах. Но это совсем неправда. В 2014 году семья Христенко покупает квартиру на улице Анри Барбюса (центр Киева), сразу же покупает квартиру в элитном ЖК «Новопечерские Липки» и дом в селе Гореничи возле Киева (фактически по соседству с домом экс-генпрокурора Пшонки).

В том же 2014 году, Христенко начинает деятельность самостоятельного бизнесмена. Ряд компаний Христенко: ООО «Коксовая торговая компания» (ЕГРПОУ 42333711), ООО «ЛАРСИ ПРАЙМ ПЛЮС» (ЕГРПОУ 40873482), ООО «Коксотрейдинг ЛТД» (ЕГРПОУ 42320847) и Heating Systems OU Эстония. Конечными бенефициарами этих предприятий являются подставные люди. А ООО «Коксотрейдинг ЛТД» вообще уходит в оффшоры. Федор всячески отрицает свою причастность ко всем этим компаниям, однако на угольном рынке все прекрасно знают, что данные компании принадлежат именно ему. Хотя для предания статуса и пафоса в основной своей структуре Heating Systems OU Эстония Христенко периодически, до депутатства, фигурировал в коммерческих предложениях, которыми с нашей редакцией с радостью поделились его партнеры.

Как еще одно доказательство связанности этих фирм, является тот факт, что в рамках уголовного дела №42018101060000007, проводились обыски по адресу г. Киев, ул. Елизаветы Чавдар, д.5 кв. 109 где были изъяты документы и печати всех указанных компаний.

Благодаря своим старым друзьям Потапову, Рыженкову и Ромащину, Христенко начинает активно работать с компаниями ДТЭК и Метинвест на рынке угольной промышленности.

Для различных корпораций, Христенко создал разные схемы заработка.

Схема работы с ДТЭК была следующей: Фёдор закупает угли по заниженным ценам, везет их на Харьковский коксохим, делает там кокс и отправляет кокс на Группу Приват (в основном на Никопольский завод ферросплавов).

Схема работы с Метинвест такая: Фёдор закупает коксовую мелочь и шламы без торгов и тендеров (хотя очередь стоит купить), везет ее на Харьковский коксохим, мешает там с коксом и везет эту мешанину на Группу Приват.

Иными словами – от этой схемы проигрывали все, кроме самого Христенко. ДТЭК и Метинвест недополучили прибыль, а Никопольский завод ферросплавов получил кокс и коксовый орех плохого качества (но на НЗФ были люди, которые эту схему прикрывали). На сегодняшний день с группы «Приват» Христенко выгнали и внесли в черный список.

Но такая деятельность компаний Христенко попала в поле зрения правоохранительным органов. По факту завышения стоимости угля на должностных лиц ООО «ЛАРСИ ПРАЙМ ПЛЮС» было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 УК Украины под номером 42017110000000606 от 17 ноября 2017 года. В конце ноября 2018 года, Мариупольский суд своим решениям дал добро полиции на проведения выемки всех хозяйственно-финансовых документов компании, начиная с 2015 года. Во время проведения следственных действий, правоохранители выявили ряд фиктивных договоров, подписанных между «Ларси прайм плюс» и другими компаниями, но после средины 2019 года в реестре нет ни одного решения, что касается данного уголовного производства. Видно, что Христенко, как только избрался народным депутатом Украины, сделал всё, чтобы уголовное дело кануло в небытие.

Также уголовный след имеет и другая компания Христенко ООО «Коксовая торговая компания». Должностные лица этой компании также подозреваются в финансовых махинациях. В связи с этим полицией было открыто уголовное производство под № 32017220000000145 от 29 августа 2017 года по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст. 212, ч. 1 ст. 205 УК України. В 2019 году суд постановил об аресте имущества нескольких компаний, которые создали преступную схему. Но и это уголовное производство «заглохло» в апреле 2019 года. После этой даты в реестре нет ни одного упоминания о расследовании преступления.

После этого становится понятно, что Христенко избирался в Верховную Раду Украины не для того, чтобы писать законы, делать жизнь людей лучше. Его основная цель – это лоббирование собственных интересов, и закрытие уголовных производств против компаний, в которых он является учредителем.

Продолжение следует…