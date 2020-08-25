Пандемия: с 1 сентября в Колумбии отменят общий карантин

Власти Колумбии приняли решение не продлевать режим общенационального обязательного карантина, срок действия которого истекает 31 августа.

Об этом сообщил в понедельник президент страны Иван Дуке во время выступления в Боготе.

“1 сентября начинается новый этап. Вместо обязательной изоляции (для всех граждан) вводится выборочная изоляция”, — заявил глава государства, выступление которого транслировалось на странице его администрации в Twitter. Президент пояснил, что будут отменены многие ограничительные меры и возобновится работа различных секторов экономики.

Дуке добавил, что режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения сохранится до 30 ноября.

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией был зафиксирован в Колумбии 6 марта. 17 марта Дуке из-за пандемии объявил в стране 30-дневный режим чрезвычайного положения. Позже власти приняли решение прекратить прием международных авиарейсов в целях предотвращения распространения инфекции и ввели общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля. Затем его продлили до 1 сентября.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в Колумбии достигло 551 696, умерли 17 612 человек. По данным ВОЗ — в Колумбии 533 103 инфицированных, 16 968 из них — погибли.

Выступление президента Колумбии Ивана Дуке (просмотр при переходе на Twitter):

🎥 #EnVivo | Balance de las medidas implementadas por el Gobierno Nacional para mitigar los efectos de la pandemia del covid-19 en el país. #PrevenciónyAcción https://t.co/ov7OKzOgCG

— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 24, 2020