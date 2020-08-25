Карплюк и его банда: история «успешного» проныры, убивающего Ирпень

Мало кто в Украине еще не слышал о мэре Ирпеня Владимире Карплюке. Это тот самый мэр, который владел 67 квартирами и за несколько лет из курортного города сделал «мiсто паркiв».

При этом застроив его бетонными муравейниками, изуродовав до неузнаваемости. Хотя СМИ Карплюк рассказывал о развитии любимого города, однако реальных сдвигов не было: инфраструктура в городе напрочь отсутствует, а зеленых зон, которые существовали несколько десятков лет, и были здравницами, с каждым годом становиться все меньше и меньше.

На их месте растут «муравейники», 90% из которых возводятся с нарушениями. К примеру, в домах отсутствуют пожарные лестницы и чердачные помещения, которые продают под видом мансард. Причем построено все так, что ни одна из спецмашин не сможет подъехать к новостройке в случае пожара: из-за несоблюдения строительных норм и большого количества припаркованных машин.



«Сказочные обещания» Карплюка о строительстве школ и садиков, на фоне роста населения, выглядят нереально и даже цинично. Инфраструктура полностью отсутствует, а оставшийся лес уменьшается с каждым днем. Город губят у всех на глазах. Возникает вопрос — кто же такой этот «сладкий мальчик» из Винницкой области, который оказался на вершине преступных схем Ирпеня?

Молодой-инициативный налоговик

В Ирпень Карплюк попал в конце 90-х, как студент Академии государственной налоговой службы Украины. Тогда «успешный старт» ему дал ректор этого ВУЗа Петр Мельник, известный своей любовью к инициативной молодежи: участие в различных кружках и студенческих движениях, приветствовалось больше, чем само обучение. Владимир Карплюк быстро это понял и «влился в движение», где стал активно заниматься общественной деятельностью.

В 2001 году он был избран заместителем председателя Всеукраинской молодежной общественной организации «Молодежь за налоговые реформы», а уже в 2001 году инициировал создание в Академии студенческого парламента, которое сам и возглавил (с 2001 по 2003 год). Будущий политик полностью увяз в студенческих инициативах и активностях. А с 2003 по 2005 года даже поработал преподавателем кафедры налоговой политики и налогообложения НАГНСУ.

С 2005 года Карплюк становится руководителем Управления развития молодежной политики политической партии «Третья сила», членом Молодежного совета при КОДА и Общественного совета города Ирпеня, председателем совета молодежных общественных организаций Бучи.

Кто его двигал

Сразу возникает вопрос — кто двигал молодого-инициативного?

Вблизи Киева было ударно расположено очень много дорогостоящей земли, и это не могло не привлечь внимание будущего «градоначальника». Для начала ему нужно было обосноваться в Ирпене. В 2004 году он основал собственный рекламный бизнес, чему поспособствовала его мать — Зоя Карплюк, которая в 1995 году создала в Виннице рекламное агентство «Сарафан».

В 2009 году это предприятие было перерегистрировано в Буче, и в дальнейшем занялось строительными работами. Оно принадлежало Владимиру и Ларисе Карплюк (супруга).

«Сарафан» стал оператором рынка наружной рекламы в Ирпенском регионе, чему способствовал не последний там человек — Петр Мельник, который имел прямое отношение к Партии регионов и очень хорошие отношения с одним из ее основателей и главой Государственной налоговой администрации Украины (1996-2002) Николаем Азаровым.

Еще одним важным человеком, из студенческого окружения Карплюка, оказался Андрей Пинчук, который возглавлял Союз молодежи Партии регионов. Его замом был младший сын президента Виктора Януковича.

С Пинчуком они «сработались» еще в Академии и именно с ним Карплюк основал карманную организацию «регионалов» — «Молодежь за налоговые реформы», которая должна была агитировать молодежь за «Донецких товарищей». Пинчук и сегодня на слуху, ведь в 2015 году он был объявлен в розыск Службой безопасности Украины по делу о «диктаторских законах» 16 января.

Восхождению во всевозможных молодежных организациях и во власти, Карплюк полностью обязан Партии Регионов (к которым и имели отношение Мельник и Пинчук). Позднее Карплюк втерся в доверие к Людмиле Федорук — супруге бучанского мэра, которая на тот момент имела сеть биг-бордов в Буче. Что дало возможность расширить свой бизнес и стать заместителем Бучанского городского головы по экономическим вопросам (2010-2011 годы).

По информации многих изданий, в 2010 году, после безуспешной попытки занять кресло мэра Ирпеня, он разошелся во мнениях с Мельником, поскольку тот его не поддержал.

Именно после этого он решил прыгнуть «под крыло» Федорука. Но его амбиции и возможности, поскольку тогда «Партия регионов» была на коне, подтолкнула Карплюка на создание в 2010 году политической партии «Новые лица», которую в 2012 году он и возглавил.

Финансовые дела у Карплюка шли довольно неплохо, а рекламные борды по всему Ирпенскому региону сделали свое дело, и в 2014 году он смог выиграть местные выборы. Занять место мэра. Даже при том, что его «идейные вдохновители», во главе с Януковичем, были выдворены из страны.

Рекорд по новостройкам, но мало садиков со школами

Для Карплюка наступила новая эра — высоток и дерибана леса. Он протащил своих родственников и сторонников на ключевые места в регионе, и сумел расположить к себе местный электорат. Благодаря удачному рекламному ходу — строительство парков и скверов в городе.

В этом ему способствовала компания «Будрегіонінвест», которая получила возможность возвести множество жилых объектов:

«Новатор»;

«Центральный»;

«Варшавский двор»;

Rich Town;

«Буча Квартал»;

«Полтавский»;

«Семейный»;

«Центральный»;

«Лесная Буча»;

«Парковый».

Вдумайтесь: на 60 тыс. городок-спутник (на 2013 год население составляло 42 тыс. человек), уже сегодня насчитывается более 11 парковых зон. Все это делалось с целью привлечения инвесторов, но под видом благоустройства происходило разворовывание земли под строительство.

Только за 2015 году в Ирпене было зарегистрировано 85 новостроек. Это второй показатель в Украине после Киева!

По официальной информации численность населения в Ирпене на 1 января 2020 года достигла 60 тыс. человек, а по неофициальной — превысила 100 тыс. человек.



При этом никакого строительства больниц, школ садиков, не ведется. В Ирпене около 10 государственных садиков, и всего 3 школы. Дети обучаются в 3 смены, а, чтобы попасть к врачу нужно проделать нелегкую работу.

В регионе был построен и открыт лишь новый корпус ирпенской СОШ №17, детский инклюзивный центр «Дивоcвіт», два новых садика — «Колібрі» и «Бджілка». Совершенно очевидно, что этого недостаточно, чтобы решить общую проблему.

В тоже время после того, как Карплюк стал мэром Ирпеня, в местных школах отменили бесплатное питание для детей, а группы продленного дня стали платными.

Уголовная дюжина Карплюка

Карма начала настигать Карплюка в 2016 году. После того, как на него и его команду начали открывать уголовные дела, их насчитывается более десятка:

Уголовное производство №42016111200000878 от 26.11.2016 года по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 263 УК Украины — создание преступной организации с целью завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах. Ирпенский городской совет заключал договора на оказание услуг и выполнение работ с покойником, и выплачивали ему миллионы бюджетных средств. Последний раз данное дело было на слуху в 2019 году и находилось в Главном управлении Национальной полиции в Киевской области.

Уголовное производство №42016110000000052 от 27.01.2016 года по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 УК Украины — злоупотребления служебным положением, что повлекло за собой незаконное изменение целевого назначения 15 га земель лесного фонда на земли под многоэтажную застройку. А также изменение формы собственности этих земель (земельный участок между улицами Соборная и Университетская). В данном деле имеется документ, где стоит подпись самого Владимира Карплюка. В дальнейшем, сомнительные документы подписывали связанные лица.

Уголовное производство №42017111200000814 от 30.11.2017 года по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 УК Украины — незаконное изменение целевого назначения пойменных земель реки Ирпень, сельскохозяйственного назначения, площадью более 18 га на земле под многоэтажную застройку, путем злоупотребления служебным положением.

Уголовное производство №42017110000000376 от 20.06.2017 года, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 УК Украины — превышения служебных полномочий при принятии решения об утверждении детального плана территории (также касается пойменных земель реки Ирпень, относительно изменения целевого назначения земель).

Уголовное производство № 12016110040001945, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 239-1 УК Украины — загрязнения земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью около 10 га строительными и промышленными отходами, с целью дальнейшего изменения целевого назначения под многоэтажную застройку.

Уголовное производство №42017110000000377 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины — незаконное зачисление долевого участия не денежными средствами, как это предусмотрено законом, а работами и услугами, которые фактически нельзя проверить.

Уголовное производство №12017110040002885 от 23.10.2017, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 246, ч. 1 ст. 364 УК Украины — незаконная вырубка деревьев или кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждениях, причинившая существенный вред. События происходили на территории Управления полиции охраны (пользователь указанного земельного участка), по адресу: ул. 8 Марта, 23 г. Ирпень. Сотрудники полиции, вместе с «титушками», в период действия постановления следственного судьи об аресте земельного участка, защищали строительство, которое ведется фирмой «Альфа-Строй», связанной с бизнес партнером Владимира Карплюка — Антоном Мирончуком.

Уголовное производство №12015010040002779 по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. 356, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 382 УК Украины — самоуправство, злоупотребление властью или служебным положением, невыполнение судебного решения. Данное уголовное производство было зарегистрировано по результатам громкой проверки деятельности Ирпенского городского совета по вопросам соблюдения земельного, водного, природоохранного законодательства, законодательства в сфере градостроительной деятельности и других вопросов которая завершилась еще осенью 2015 года. Фигуранты — застройщики, бизнес партнеры Владимира Карплюка: ООО «Орлан-инвест ГРУПП» (ЖК «Есенин», ЖК «Чехов парк», ЖК «Фаворит»), ООО «СМАРТ УНИВЕРСАЛ ГРУПП» и др.

Уголовное производство №42017110000000378, по признакам уголовного преступления (преступления), предусмотренного ч. 1 ст. 364 УК Украины — по факту злоупотребления властью и своим служебным положением должностными лицами Ирпенского городского совета, которые с целью получения третьими лицами неправомерной выгоды в виде получения права пользования земельными участками общей площадью 0,8051 га для их дальнейшей застройки многоквартирными жилыми домами, приняли незаконные решения о передаче в аренду земельных участков. По адресу: ул. Минеральная, 7, 7ж в г. Ирпень Киевской области в обход процедуры аукциона. Бездействие правоохранительных органов дало возможность построить, ввести в эксплуатацию ЖК «Фаворит», а также реализовать квартиры в указанном жилом комплексе.

Уголовное производство №42017110000000588, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 272 УК Украины — нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью. Касается деятельности Владимира Карплюка в 2011 году, когда он являлся директором ООО «Сарафан», и не выполнил требования законодательства при проведении работ с повышенной опасностью. Что повлекло за собой смерть одного работника и получения тяжких телесных повреждений другим.

Договорился и выкрутился

При «регионалах» дела у Карплюка шли очень хорошо, но как только власть поменялась, а все понимали с кем мэр находился «в связке» (несмотря на то, что на тот момент он уже являлся лидером «Новых лиц»), — уголовные дела пошли потоком. Об Ирпене вспомнил даже генпрокурор Юрий Луценко. Ведь уровень коррупции в городе просто зашкаливал — здесь все решал мэр.

Правоохранителям пришлось взяться за работу и накопать кучу материала на мэра-коррупционера. Ему начали вручать подозрения.

Как только накалились страсти, скандальный мэр не выдержал и сорвался. События получили новый оборот.

Карплюк бежал в Польшу, где у него также имеется недвижимость и бизнес. Причем это произошло за несколько часов до начала обысков.

Казалось бы, час расплаты пришел, но нет. Карплюк возвращается в Украину, а депутаты Ирпенского совета от «Новых лиц» вызвались активистами и встали на защиту своего покровителя.

У Карплюка появились договоренности с областным центром БПП — он официально уходит с поста мэра Ирпеня за год до парламентских выборов, а в обмен на это, движение по уголовным делам прекращается. Главным условием была поддержка действующего президента Порошенко на президентских выборах. Можно предположить, что сюда входило и финансирование округа, и организация «каруселей», и подключение админресурса, и прочие коррупционные программы.

2 августа 2018 года, на сессии Ирпенского городского совета городской голова Владимир Карплюк официально объявил о своей отставке, якобы для дальнейшего участия в выборах.

Уже во время выборов в помещении Ирпенского совета активисты обнаружили агитационные листовки за кандидата Порошенко. Но и Порошенко, и сам Карплюк на своем округе — пролетели. Ведь люди давно поняли, что он на самом деле разворовывает и их город, и их страну.

Но и тут Карплюку повезло, ведь он имел очень неплохие отношения с экс-премьером Алексеем Гончаруком, который и замял уголовные дела в прокуратуре.

В 2018 году временно исполнять обязанности городского головы была назначена секретарь Ирпенского горсовета и правая рука Карплюка — Анастасия Попсуй. Которая в начале 2020 года ушла с занимаемой должности и сменила фамилию на Заблоцкая, а теперь пытается попасть в облсовет от политической силы «За майбутнє». По слухам, отношения Попсуй с Карплюком пошатнулись.

После этого, Карплюк продвинул в мэры своего инженера — Андрея Литвинова, который с большой вероятностью, может также баллотироваться на осенних выборах.

Таким образом, Карплюк планирует взять реванш и вернуться к власти со своей командой, что будет означать лишь одно — окончательное разворовывание и упадок Ирпеня.

Сергей Пивоваров, dubinsky.pro