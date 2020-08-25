За сутки в Киеве 130 новых случаев COVID-19, умерли два человека

По состоянию на утро 25 августа в Киеве коронавирусом заболели еще 130 человек.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Общее количество инфицированных составляет 12 153.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 172 человека, за минувшие сутки зафиксировано два летальных случая. С начала эпидемии выздоровели 3 853 пациента.

По состоянию на 25 августа количество активных больных в столице составляет 8 128.

Как позже сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram заболели: 72 женщины в возрасте от 19 до 75 лет, 50 мужчин в возрасте от 18 лет до 81 года, 2 девочки 6 и 14 лет и 6 мальчиков от 8 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 23 пациента. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 27 больных.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе — 24, в Деснянском и Днепровском районах — по 20, в Дарницком и Святошинском — по 15 случаев.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 23 августа 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 307 человек.



