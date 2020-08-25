Под Днепром авто сбило мопедиста: пострадавший умер в больнице

В понедельник, 24 августа, на Полтавском шоссе недалеко от села Партизанское Днепропетровской области произошло ДТП.

Автомобиль Nissan сбил мужчину, который ехал на мопеде. Как сообщает «Информатор«, и мопедист, и водитель легковушки двигались в сторону Днепра

По словам автомобилиста, водитель мопеда появился перед ним неожиданно. Мужчина не успел среагировать, произошло столкновение.

На месте происшествия работали медики, полицейские и следователь по ДТП. Пострадавшего мопедиста 1946 года рождения с травмами госпитализировали в больницу имени Мечникова.

У мужчины диагностировали перелом ребер, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Врачи боролись за жизнь потерпевшего, но в 19:30 его сердце остановилось.

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