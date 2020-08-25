«Газпром» теряет турецкий рынок

Недавно Турция преподнесла по-настоящему неприятный сюрприз Российской Федерации, объявив, что обнаруженное турецким судном в Черном море газовое месторождение обладает запасами 320 миллиардах кубометров газа

На первый взгляд кажется, что запасы этого месторождения не так велики, но в «Газпроме» уже готовятся к последствиям, которые за собой повлечет перспектива запуска данного месторождения.

Прежде всего напомню, что в настоящее время практически полностью прекращены поставки российского газа по газопроводу «Голубой поток», а «Турецкий поток» используется не на полную мощность. По поставкам за май Россия и вовсе обвалила свои показатели на 62% – до 339,95 млн кубометров, уступив первое место Азербайджану, занимающему уже почти 35% газового рынка Турции, и Катару.

И вот Анкара объявляет о разработке месторождения, которое и вправду не является неким гигантским по своим объемам, но его вполне достаточно, чтобы компенсировать поставки газа из России в нынешних объемах.

Многие из антагонистов этой идеи, в основном представляющие собой экспертную среду из России, весьма примитивно преподносят объем в 320 млрд кубометров, а именно – Турция в год потребляет до 45 млрд кубов газа, а это ресурс месторождения на семь лет. Такое суждение призвано посеять нарратив, что никуда Турция не денется и через семь лет ей вновь придется просить у России газа. Но опять же, это просто катастрофически примитивное и неверное суждение!

Когда речь заходит об объемах месторождения и необходимом количестве газа для Турции в год, в корне неверно банально делить объем месторождения на ежегодную потребность и получить количество лет, которое будет использоваться данный участок. Ведь освоение месторождения подразумевает добычу не в столь гигантском объеме в год, что просто нереально с учетом необходимой инфраструктуры. Добыча будет представлять собой куда более длительный период. Не годы, а десятилетия!

И эти десятилетия как раз и компенсируют российскую составляющую, помимо того, что Азербайджан год от года увеличивает объемы поставок в Турцию, а сам газопровод TANAP имеет перспективу увеличения своей пропускной способности в два раза.

И в этом вся соль турецкого газа для российских поставок. С каждым годом необходимость и потребность в них не просто становится меньше, но и в какой-то момент попросту отпадет.

Таким образом, что мы имеем? «Северный поток – 2» – мертв. «Сила Сибири» до сих пор не востребована на полную мощность и попросту простаивает. «Турецкий поток» также приближается к «нулевой» точке, ведь с учетом нынешнего ценообразования в один не прекрасный для «Газпрома» день ему станет невыгодно банально поставлять газ в Турцию, что будет выходить монополии в минус только исходя из транспортных затрат.

Фактически три новейшие российские газовые трубы оказались абсолютно ненужными, невостребованными, неокупаемыми, одни – не вышедшие даже на максимум своих возможностей, а другие и вовсе не запущенные (недостроенные), при этом создав суммарные убытки бюджету более $100 млрд. Как по мне, просто прекрасный бизнес-проект!