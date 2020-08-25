Відомий седан Geely Emgrand стане електрокаром

У базі Мінпромторгу КНР виявилася електрична чотиридверка Geometry T, яка повинна вийти на китайський ринок в жовтні і стати третьою моделлю бренду – після хетчбека Geometry C і седана Geometry A.

Відомі розміри “тешки” (4755 × 1802 × 1503 мм, між осей 2700), потужність електромотора складає 150 кВт (204 к.с., 310 Н • м), запас ходу досягає 421 км в циклі NEDC. Літера “T” нібито вказує на призначення новачка – таксі. При цьому зовні Geometry T повторює оновити навесні Emgrand GL.У базі Мінпромторгу КНР виявилася електрична чотиридверка Geometry T, яка повинна вийти на китайський ринок в жовтні і стати третьою моделлю бренду – після хетчбека Geometry C і седана Geometry A.

На носах геометрії зазвичай розміщується сріблястий логотип Emgrand, а тут можливий чорний. Заглушка, що замінила грати, має варіанти з хромованими і чорними “колами на воді”. Обидва бампера відрізняються від “джи-елю” і теж бувають двох видів. Фари і ліхтарі у седанів однакові.

Седан Geometry A пропонується за цінами в 150-190 тисяч юанів. Потужність його мотора – 120 кВт (163 к.с., 250 Н • м). Пробіг залежить від батареї: 51,9 кВт • ч означають 410 км, 61,9 кВт • год – 500 км. Продажі почалися в квітні 2019 го і лише одного разу (в листопаді) пробили позначку в 2000 машин на місяць, хоча Geely запевняла в наявності більше 20 000 попередніх замовлень. За червень реалізовано 63 штуки.

Модель T викликала обурення в китайських ЗМІ. Мовляв, Geely малою кров’ю переводить на електротягу свої бензинові легковика і втюхує їх довірливим споживачам як нові моделі. Стверджується, що хетчбек Geometry C – перелицьований Emgrand GSe. Раніше “преміальні” електрокари хоча б виділялися “геометричним дизайном”, а тепер немає і його … Однак критики не задаються питанням, навіщо марці два седана (A і T), чия довжина відрізняється на 19 мм при однаковій колісній базі. Відповідь проста – для таксі.