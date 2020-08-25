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В Киеве ограбили гендиректора «1+1 Продакшн»

25.08.2020

Генеральный директор «1+1 Продакшн» Дмитрий Зубко заявил в полицию об ограблении – неизвестные проникли в его квартиру в Печерском районе и вынесли ювелирные украшения.

Как сообщил мужчина, дома его не было с 15:00 22 августа до 20:30 24 августа. Кражу он обнаружил по возвращении домой, и сразу вызвал полицию.

Неизвестные повредили замок входных дверей, вероятно, открывали отмычкой, и вынесли из квартиры золотые украшения – цепочку, 2 крестика и 1 кольцо. Стоимость украденного Зубко оценил в 81 тысячу гривен.

Видеокамер на доме и прилегающей территории нет, а соседи заявили, что ничего подозрительного не видели.

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