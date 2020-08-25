В результате взрыва на полигоне в Чернигове пострадала гражданская девушка

В результате взрыва на полигоне в Чернигове погиб военнослужащий. Еще три человека, среди которых гражданская девушка, получили травмы.

Вечером 24 августа в одном из общежитий на территории 169-го Учебного центра «Десна» произошел взрыв, в результате которого один военный погиб, еще двое получили травмы. Как сообщает пресс-служба полигона на своей странице в Facebook, это случилось «в результате личной невнимательности и пренебрежения мерами безопасности военнослужащих».

Известно также о пострадавшей девушке, которая находилась в гостях у одного из военнослужащих. Она находится в тяжелом состоянии.

О причинах взрыва ничего не говорится.