Зачем Зеленский врет про скорое окончание войны — политолог

Надо лохам «впаривать» любой бред, чтобы хоть кто-то за «Слугу народа» проголосовал…

У Зеленского очередной приступ предвыборного вранья. Мол, до конца года закончится война. А в сентябре должна состояться встреча лидеров «Нормандской четвёрки».

Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.

И тут же заявление российского МИД: никаких встреч, пока Зеленский не выполнит обязательства, которые взял на себя в декабре в Париже.

Зачем Зе врет? Так местные выборы на носу.

Надо лохам «впаривать» любой бред, чтобы хоть кто-то за «Слугу народа» проголосовал. И тема фейкового мира — это, по мнению Банковой, самый главный козырь Зеленского.

Главное — потянуть «волынку» с миром до 25 октября. А потом рассказать: мол, ну не вышло, а мы так старались.

…

Зеленский — это великий демократ.

Те, кто пять лет ранее грабили страну, корчат из себя оппозицию. И никто их не трогает.

Впрочем, Зе занят другим. Он сам страну теперь грабит. Не до наказаний.

Демократия))))

…

В Зеленском прекрасно все.

Сначала он выступает и со скорбным лицом говорит про войну, про погибших. И через пару минут после этого веселый концерт за бюджетные деньги с участием Винника, Потапа и прочих, которым радостно хлопает Зеленский.

Это сюрр какой-то…

…

Слабый Путин. Слабый Лукашенко. Слабый Трамп. Слабый Макрон.

Серьёзно?

Да мы вообще живём в стране, которой клоун руководит.

Астанавитесь!