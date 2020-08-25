Зачем Зеленский врет про скорое окончание войны — политолог

Надо лохам «впаривать» любой бред, чтобы хоть кто-то за «Слугу народа» проголосовал…
У Зеленского очередной приступ предвыборного вранья. Мол, до конца года закончится война. А в сентябре должна состояться встреча лидеров «Нормандской четвёрки».
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
И тут же заявление российского МИД: никаких встреч, пока Зеленский не выполнит обязательства, которые взял на себя в декабре в Париже.
Зачем Зе врет? Так местные выборы на носу.
Надо лохам «впаривать» любой бред, чтобы хоть кто-то за «Слугу народа» проголосовал. И тема фейкового мира — это, по мнению Банковой, самый главный козырь Зеленского.
Главное — потянуть «волынку» с миром до 25 октября. А потом рассказать: мол, ну не вышло, а мы так старались.
…
Зеленский — это великий демократ.
Те, кто пять лет ранее грабили страну, корчат из себя оппозицию. И никто их не трогает.
Впрочем, Зе занят другим. Он сам страну теперь грабит. Не до наказаний.
Демократия))))
…
В Зеленском прекрасно все.
Сначала он выступает и со скорбным лицом говорит про войну, про погибших. И через пару минут после этого веселый концерт за бюджетные деньги с участием Винника, Потапа и прочих, которым радостно хлопает Зеленский.
Это сюрр какой-то…
…
Слабый Путин. Слабый Лукашенко. Слабый Трамп. Слабый Макрон.
Серьёзно?
Да мы вообще живём в стране, которой клоун руководит.
Астанавитесь!