Пять самых дорогих футболистов Украины стоят 70 миллионов евро

Стало известно, сколько стоят украинские футболисты. Составлен рейтинг.

Воспользовавшись данными портала Transfermarkt, «Фраза» составила список самых дорогих украинских футболистов. Мы представляем вашему вниманию «ценники» на наших игроков.

Самым дорогим футболистом Украины считается защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко: несмотря на отсутствие постоянного места в основе англичан, 23-летнего игрока сейчас оценивают в 24 миллиона евро.

Далее в списке самых дорогих украинских футболистов идут 22-летний динамовец Виктор Цыганков (16 миллионов), 27-летний Руслан Малиновский из «Аталатнты» (11 миллионов), 30-летний Андрей Ярмоленко из английского «Вест Хэма» и 24-летний нападающий бельгийского «Гента» Роман Яремчук (9,5 миллионов).

Суммарная стоимость пяти самых дорогих футболистов Украины оценивается в 70 миллионов евро.

Стоит отметить, что все пять самых дорогих украинских футболистов подешевели на фоне пандемии коронавируса: Александр Зинченко ранее стоил 30 миллионов, Виктор Цыганков – 20 миллионов, Руслан Малиновский – 14 миллионов, а Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук – по 12 миллионов.

Еще один киевлянин 21-летний Виталий Миколенко стоит 9 миллионов (ранее стоил 10 миллионов).

На других футболистов цены также упали на 10-15%.

По 8 миллионов оценивают 31-летнего футболиста «Шахтера» Тараса Степаненко и лидера донецких атак 32-летнего украинского бразильца Марлоса.

У других «горняков» такие цены: 24-летний Виктор Коваленко и 30-летний Евгений Коноплянка стоят по 4,8 миллиона, а 24-летний Николай Матвиенко, 29-летний Сергей Кривцов и 33-летний украинский бразилец Жуниор Мораес – по 4 миллиона.

29-летнего капитана «Динамо» Сергея Сидорчука оценили в 3,5 миллиона, а 28-летнего Александра Караваева, 23-летнего Владимира Шепелева и 21-летнего Николая Шапаренко – в 3,2 миллиона. В такую же сумму оценивается 25-летний Эдуард Соболь из бельгийского «Брюгге».

Наконец, динамовцев 27-летнего Виталия Буяльского и 25-летнего Николая Бурду оценили в 2,8 миллиона, а 20-летнего вундеркинда Владислава Супрягу – в 2,7 миллиона (хотя клуб готов продать его за намного большие деньги).

Также в 2,7 миллиона оценивается 21-летний вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин.